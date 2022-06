Tankrabatt-Start: Wo befindet sich die günstigste Tankstelle am Bodensee?

Die Senkung der Energiesteuer gilt seit Mitternacht und hat an so mancher Tankstelle in der Region schon ihre Auswirkungen. Die Preise fielen am Mittwochmorgen teils deutlich unter die bisherigen zwei Euro pro Liter Diesel und Benzin.

Doch Unterschiede zwischen den einzelnen Tankstellen im Kreis Lindau und im Bodenseekreis gibt es natürlich doch noch. Wer hat die günstigsten Preise am Mittwoch gesehen? Oder ist die Preissenkung gar nicht so stark in der Region und es lohnt sich doch immer noch, über Grenze nach Österreich zu fahren, um wieder vollzutanken? SZ-Leserinnen und -Leser sind aufgerufen, sich unter dem Artikel in den Kommentaren dazu auszutauschen.