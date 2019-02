Talentbühne „See Sterne“ besteht die Feuertaufe

Mit Theater, Livemusik und Akrobatik erlebte die neue Talentbühne „See Sterne“ im Kulturhaus Caserne ihre Premiere. In der Vergabe des Publikumspreises entschied zuletzt ein Stechen zwischen den Mädchen der Zirkusakademie aus Friedrichshafen und der Sängerin Vera Aggeler. Allerdings blieb der Applaus des Publikums bis zuletzt gleich verteilt. Die Zirkusakademie überließ den Preis der Musikerin aus Wangen – gegen einen Eis-Gutschein für die kleinen Artistinnen..

Das ist es, was Friedrichshafen gefehlt hat: Ein Podium für Bühnentalente, die von einem freundlich gestimmten Publikum unterstützt und angefeuert werden. Nur der Preis – ein Unikat, gestaltet von der Medienagentur Südsicht und der Künstlerin Eva Gaiser – bringt eine Konkurrenz in den Abend, die den ermutigenden Grundgedanken der Veranstaltung unterläuft. Aber junge Künstler müssen freilich auch lernen, mal mit einer Enttäuschung zurechtzukommen. Etwa, wenn sie in der Schlussabstimmung wenig Applaus erhalten.

Vera Aggeler aus Wangens hat sich den Preis redlich verdient: Die eher schüchtern wirkende junge Frau verwandelt sich auf der Bühne in einem ganz anderen Menschen. Völlig aus dem Bauch heraus spielt sie ihre selbstgeschriebenen Songs, packt das Publikum mit ihrem energetischen rauen Timbre und gibt der angeblich sperrigen deutschen Sprache einen souligen Flow.

Auch die Zirkusakademie mischt ganz vorne mit. Andrea Sprenger leitet sie seit Jahren mit viel Herzblut, nützt mit ihren Schützlingen jede Auftrittsgelegenheit – und mit ihrer poetischen Akrobatik am Vertikaltuch verzaubern Hella (9) Marie und Magdalena 10) ihr Publikum, als wären sie schon ganz alte Hasen. Kein Wunder, dass sie in der Publikumsgunst am Ende mit Vera Aggeler gleichauf liegen.

Mit gleich drei Nummern ist die Zirkusakademie dabei. Auch die anderen Schüler zeigen die Früchte vieler Proben. Da sind zum einen Leon und Pascal mit ihrer pfiffigen Jonglage. Sie werfen einander die Bälle sogar nach Billard-Manier über eine Bande zu. Denis, Lili und Peter wiederum brauchen für ihre Kunst eine stockdunkle Bühne: In rasendem Tempo wirbeln sie leuchtende Pois um die eigene Achse und entwerfen mit den resultierenden farbigen Lichträdern die unterschiedlichsten Choreographien.

Auch der Liedermacher Mr. Fabulous zieht die Besucher schnell auf seine Seite und bringt sie mit ulkigen Texten zum Mitklatschen: „Ein Häschen möcht’ ich sein, jawohl ein Häschen. Mit Kuschelfell und einem Schuppernäschen.“ Der Leutkircher hinterfragt aber auch die Konsumgesellschaft und erinnert dann an Peter Licht, der am 11. April im Casino Kulturraum auftreten wird.

Sehr gemütvoll und emotional verläuft dagegen der Auftritt der Sängerin Carolin Otto. Mit tiefem Timbre und leichtem Vibrato singt sie Pophits, die im Radio rauf und runter laufen – und gibt ihnen mit weit schwingender Stimme eine unvermutete Tiefe; allen voran „Chasing Cars“ von Snow Patrol, einer im Original nur sentimentalen Nummer. In der Ballade „Back to black“ von Amy Winehouse ersetzt sie Pathos durch Eindringlichkeit, und Jimi Hendrix’ „Little Wing“ wird zur traumversunkenen Vision. Wenn Carolin Otto jetzt noch mehr Kontakt zum Publikum aufbaut, bleiben keine Wünsche offen.

Das Theater Bühnengier um Regisseur Patrick Thumm hat sich den Einakter „Entwischt“ auf den Leib geschrieben. Die Szenerie erinnert an Castingshows wie „Deutschland sucht den Superstar“. Abwechselnd verkörpern die Darsteller die Juroren und die vorsprechenden (Möchtegern-)Talente, die gelangweilt runtergeputzt werden: „Ein Brot kann schimmeln. Was kannst du?“ Erst eine wirklich talentierte Bauchtänzerin bringt zumindest den männlichen Juror in Wallung: „Das ist zum Niederknien“, seufzt er. „Aber nur, damit man sich nicht auf die Schuhe kotzt“, befindet die Kollegin. Gut, dass sich „See Sterne“ von solchen Sitten abhebt. Dass sich die drei Auftretenden als entlaufene Irre erweisen, beruhigt weniger. Diese Narren sagen über unsere entgleiste Unterhaltungskultur die pure Wahrheit.

Voller Irrwitz ist die Vorstellung von Renate und Zita Steinle alias „Rosalinde Zack“. Sie bringen die Fabel vom Fuchs auf die Bühne, der dem Raben ein Stück Käse abluchst. In der Rolle der Raben sitzen sie auf Barhockern, machen eindrücklich ausdruckslose Gesichter, legen schweigende Pausen ein, singen perfekt im Duett und wirken wie nicht von dieser Welt. Bewusst lassen diese entrückten Kunstfiguren den Erzählfaden immer wieder fallen. Hoffentlich sind diese Dadaistinnen bald mit abendfüllendem Programm zu erleben. Den zweiten „See Sterne“-Wettbewerb soll es im November geben.