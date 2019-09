Taha Almawas hat in Friedrichshafen ein neues Zuhause gefunden

Taha Almawas steht in der obersten Etage eines Hochhauses in Friedrichshafen auf dem Balkon. „Ich liebe diese Aussicht“, sagt der 23-jährige Syrer und zeigt auf die umliegenden Hausdächer und Grünflächen. Bis zum Bodensee und zu den Alpen kann er von seiner Wohnung aus schauen, die er vor einem Jahr mit Unterstützung der Wohnraumoffensive „herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben gefunden hat. „Ich bin glücklich hier, es geht mir gut“, sagt er.

2015 kam Taha Almawas nach seiner Flucht aus dem kriegszerstörten Aleppo über mehrere Stationen nach Friedrichshafen. Auch sein Bruder wohnt in der Bodenseestadt, nicht weit von ihm entfernt. „Das ist sehr schön, wir sehen uns oft“, sagt Almawas. Ein zweiter Bruder lebt in der Nähe von Bochum. Die Eltern sind nach wie vor in Syrien. Mit ihnen hält er über Handy und Skype Kontakt.

Taha Almawas hat eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten und spricht ein nahezu fehlerfreies Deutsch. „Das habe ich hier in Deutschkursen gelernt“, erzählt er. Vor seiner Ankunft in Deutschland habe er kein Wort Deutsch gesprochen. Nicht nur beim Erlernen der für ihn fremden Sprache, auch ansonsten arbeitet der 23-Jährige zielstrebig an seiner Zukunft. Wertvolle Unterstützung habe er vom Club International Friedrichshafen erhalten, der sich für Integration und Inklusion engagiert und ein vielfältiges Programm sowie Treffpunkte für Menschen unterschiedlicher Herkunft angeboten habe. „Ich habe dort andere Geflüchtete getroffen, konnte Fragen stellen und habe wo immer nötig Hilfe erhalten“, erinnert er sich dankbar. Clubleiterin Julia Neumaier habe mit den Worten: „Ich habe hier einen tollen jungen Mann, der dringend eine Wohnung sucht“, auch den Kontakt zur Caritas-Wohnraumoffensive hergestellt, berichtet Projektmitarbeiterin Lea Kopittke.

Taha Almawas engagierte sich in der Jugendarbeit und machte von April bis September vergangenen Jahres ein Praktikum zum sozialen Engagement bei der Bahnhofsmission. Aktuell absolviert er eine Einstiegsqualifizierung im Metallbereich bei der Firma Zeppelin Mobile Systeme (ZMS) in Meckenbeuren. Im Oktober möchte er eine Teilqualifizierung zur Fachkraft für Metalltechnik beginnen.

„Taha ist ein sympathischer, angenehmer und zielstrebiger junger Mann“, sagt auch Lea Kopittke. Im Rahmen der 2017 gestarteten regionalen Wohnraumoffensive „herein“ suche die Caritas geeigneten Wohnraum, miete diesen befristet zu marktüblichen Preisen an und untervermiete ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter, berichtet sie. Dies biete eine Absicherung und Aufwandsminimierung durch die Caritas. „So haben wir auch die Friedrichshafener Wohnung von dem Eigentümerehepaar Kuhnhäuser angemietet und an Taha untervermietet.“ Die Vermittlung sei optimal gelaufen, berichtet Gabriele Kuhnhäuser. „Wir haben zum ersten Mal vermietet und nur positive Erfahrungen gemacht“, sagt sie.