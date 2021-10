Tagung zum Thema Erziehung in Ailingen

Eine Tagung für Eltern, Großeltern und Pädagogen findet am Dienstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Roncallihaus in Ailingen statt. Das Thema lautet „Erziehung – eine Gratwanderung zwischen Halt geben und loslassen“.

Zu Gast ist Referent Manfred Faden, der als pädagogischer Berater tätig ist. Laut dem Verband Katholisches Landvolk, der den Abend veranstaltet, bietet die Tagung Anregungen dazu, was können Eltern tun können, um ihrem Kind eine Grundlage für ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, braucht das Kind einen „Spiel“-Raum, in dem es seine Selbstwirksamkeit erproben, soziale Kompetenzen entwickeln und mit Neugier die Welt entdecken kann.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften statt. Die Teilnehmerzahl kann begrenzt werden. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.