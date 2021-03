Tagsüber Reha, abends zu Hause

Im Gewerbepark der Neuen Messe tut sich vieles – auch in Sachen Gesundheit. Im neu errichteten Gebäude in der Spatenstraße 12 hat sich neben Arztpraxen auch eine ambulante Rehaklinik angesiedelt. Von der Anschlussheilbehandlung direkt nach dem Krankenhaus, über die mehrwöchige Reha auf Veranlassung des niedergelassenen Arztes, bis hin zu Einzelbehandlungen auf Rezept und Präventionsleistungen werde dort seit 1. März alles geboten, um gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das „Zentrum für ambulante Rehabilitation“, kurz „ZAR Friedrichshafen“ genannt, erweitert damit das Angebot für die Region Friedrichshafen um Rehaleistungen direkt am Wohnort.

Das neue Rehazentrum ist Nummer 27 des Stuttgarter Gesundheitsunternehmens Nanz medico, unter dessen Dach das ZAR Friedrichshafen steht. Seit nunmehr 25 Jahren ist das Unternehmen auf die Rehabilitation am Wohnort spezialisiert. „Wir leben Reha und Therapie dort, wo Menschen sie tatsächlich benötigen: Nah an deren Lebenswelten, in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort“, erklärt Daniel Jung, der die Regionalleitung des neuen ZAR Friedrichshafen innehat. Mit seinem breitgefächerten Angebot und den bereits vorliegenden Zulassungen der Deutschen Rentenversicherung und der Krankenkassen, können Patienten mit orthopädischen Beschwerden dort über einen langen Zeitraum und vor allem angepasst auf ihre individuelle Situation begleitet werden. Ist eine mehrwöchige Reha aufgrund einer Operation zum Beispiel wegen eines Bandscheibenvorfalles oder einer Knie- oder Hüftendoprothese (TEP), wegen eines Unfalles, aufgrund Schmerzen oder Erkrankungen angesagt, kann diese tagsüber im ZAR durchgeführt werden – abends sind die Patienten zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung, heißt es in der Mitteilung weiter. Anschließende Nachsorgeprogramme (IRENA), welche die Deutsche Rentenversicherung als Kostenträger zur Stabilisierung nach Rehaleistungen anbietet, können im ZAR ebenso durchgeführt werden, wie Einzelbehandlungen auf Rezept oder auch sogenannte EAP Leistungen – die Erweiterte ambulante Physiotherapie. Auch Training und Präventionsprogramme stehen im Angebot.

„Wir können damit sehr individuell therapieren und vor allem eng mit den Medizinern vor Ort zusammenarbeiten“ erklärt ZAR Chefarzt Prof. Dr. med. Gert Krischak. Hinter dem ärztlichen Leiter des ZAR steht ein multiprofessionelles Therapeutenteam, das sich aus Physio-, Sport-, Ergotherapeuten, beratenden Berufsgruppen aus Psychologie, Sozialarbeit und Ernährungswissenschaft sowie Mitarbeiter*Innen der Pflege und Organisation zusammensetzt.