Tag der Schulverpflegung: Küchenteam zeigt Kreativität und Können

Unter dem Motto „Vielfalt schmecken und entdecken“ hat sich das Schulrestaurant des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen bereits zum zwölften Mal am landesweiten „Tag der Schulverpflegung“ beteiligt. Dieser widmet sich Fragen wie „Wie gelingt eine gesundheitsfördernde und leckere Schulverpflegung?“ oder „Was schmeckt Kindern und Jugendlichen in der Pause?“ und „Wo kommen unsere Lebensmittel her?“, wie das Bildungszentrum in einer Pressemitteilung schreibt.

Ob Schüleraktionen, Projekte für den Unterricht, selbstgemachte Pausenverpflegung, „Schüler kochen für Schüler“ oder kreative Dekorationen für die Mensa – dem Engagement und Spaß seien keine Grenzen gesetzt. Der Aktionstag eigne sich auch sehr gut für die praxisorientierte Umsetzung von Lerninhalten.

In Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg wurden die Aktions-Menüs vom Küchenteam ausgesucht, geplant, zubereitet und für die gesamte Schulgemeinde angeboten. Am Donnerstag,19. November, war es dann wieder soweit: Das Küchenteam des Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin startete mit viel Vorfreude, motiviert und gut vorbereitet in den Aktionstag.

Mit Hokkaido-Kürbis-Lauchcremesuppe mit steirischem Kürbiskernöl, Fish’n Chips, Gemüse-Soja-Nuggets, Kräuterdip, Herbstsalat mit Popcorn-Dressing und roter Apfel-Beete und zum Dessert fruchtiges Buttermilchdessert wurde auf der Speisekarte eine große Auswahl angeboten.

Für 1000 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter wurden mit frischen Zutaten die einzelnen Menü-Komponenten zubereitet und vom freundlichen Ausgabeteam nach Wunsch zusammengestellt und serviert.

Besonderes Augenmerk lenkte die diesjährige Schulrestaurant-Dekoration auf die Themen „Leckeres Obst und knackiges Gemüse auf unserer Speisekarte“ und „Gesunde, leckere und nachhaltige Schulverpflegung“.

Unter anderem wurden Gemüse- und Obstsorten vorgestellt und auf die benötigten Jahresmengen hingewiesen. Da sind schon mal 45 000 Äpfel, 2500 Salatköpfe, 5000 Salatgurken 3000 Kilogramm Gemüse und über fünf Tonnen gemischte Früchte zusammengekommen.

Gerade bei eingesetzten Bio-Produkten und den Ursprung-Produkten wird über den wertschätzenden Umgang stärker informiert und dieser gefördert. Durch die turnusmäßig stattfindende Speiseplan-Sitzung mit Schülervertretern, Lehrern, GTB-Leitung und der Küchenleitung können die Themen Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Herkunft und bewusster Umgang mit dem Schulessen und der Pausenverpflegung an die Schüler weitergegeben und vermittelt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: „Für jeden Bodenseeschule-Schüler gehören diese Themen zum christlichen Werteverständnis.“

Am Ende dieses Aktionstages wurde am Aktions-Bewertungsterminal das Zufriedenheits-Votumsichtbar: ein sehr positives Ergebnis für das gesamte Küchenteam und seine tolle Aktion.

Es war zwar nur zu erahnen, doch bei vielen Schülern, Lehrern, Mitarbeitern und dem Küchenteam wurde hinter den Mund-Nasenschützern gelächelt und mit den Daumen nach oben gezeigt - eine tolle, motivierende Geste.

Nach dieser schönen Erfahrung freut sich das gesamte Küchenteam schon auf die 13. Auflage des „Tag der Schulverpflegung 2021“.