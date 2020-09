Tag der offenen Tür: Volkshochschule informiert über Angebote

Zum Semesterauftakt hat die Häfler Volkshochschule (VHS) am vergangenen Freitag zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Interessierte konnten an dem Info-Tag verschiedene Angebote ausprobieren und mit Dozenten ins Gespräch kommen, wie die VHS mitteilt.

Neu an der VHS ist ein kostenloses Gesundheitscoaching und Personal Training. Gemeinsam mit der Fachbereichsleiterin des Gesundheitszentrums wird ein Plan geschmiedet, wie man effektiv, professionell und individuell sein persönliches Gesundheitsziel erreicht. Klassische Kurse wie die Rückenschule konnten gleich ausprobiert werden. In den Räumen nebenan ging es ruhiger zu. Dort wurde auf unterschiedlichste Weise meditiert, mit Aufmerksamkeitstraining oder mit einer Farb-Atem-Technik. Ergänzend dazu wurden Yoga-Kurse vorgestellt. In Französisch und Ungarisch konnte man Einblicke in die Sprache und verschiedene Unterrichtsstile bekommen. Im Atelier probierten die Besucher sich an unterschiedlichen Farben und Techniken aus. Dozenten gaben Tipps, Anregungen und stellten Kurse vor.

Die Auftaktveranstaltung war laut VHS „ein Versuchsballon, den es so noch nie gab“. Aber schon an dem Abend war schnell klar: Die Idee kommt an und es wird eine Wiederholung geben – vielleicht das nächste Mal mit etwas Catering und hoffentlich weniger Abstand.