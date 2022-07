Tag der offenen Tür bei der Arbeitsagentur

Gute Nachrichten für alle, die noch eine Lehrstelle suchen: Es ist noch nicht zu spät! Im Raum Friedrichshafen sind noch gut 500 offene Ausbildungsstellen gemeldet, im Raum Überlingen fast 400. Deshalb lädt die Agentur für Arbeit alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu einem Tag der offenen Tür ein.

Am 20. und 21. Juli von 13 bis 17 Uhr können sich alle Jugendlichen und Eltern ohne Termin oder Voranmeldung über die Ausbildungssituation in der Region informieren. Die Berufsberatung informiert an diesen Tagen ausführlich zu offenen Lehrstellen, Studienmöglichkeiten, Gap Year und Förderleistungen während der Ausbildung, teilt die Arbeitsagentur in einem Schreiben mit. Am Mittwoch, 20. Juli, um 15 Uhr werden im Vortrag „Karriere mit Lehre“ alle weiteren Berufs- und Karrierewege nach einer abgeschlossenen Ausbildung erklärt.

Wer am 20. und 21. Juli keine Zeit hat, kann unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4555500 einen individuellen Beratungstermin mit der Berufsberatung vereinbaren.