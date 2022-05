Tag der Nachbarschaft auf dem Marie-Curie-Platz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Quartiertreffs „Treff bei Marie“ laden die Nachbarn rund um den Marie-Curie-Platz am Mittwoch, 25. Mai von 10 bis 16 Uhr zum Tag der Nachbarschaft und zum Feiern auf den Marie-Curie-Platz ein.

Die Idee: Sich mit den Menschen von nebenan zu treffen und zusammen zu feiern und so ein Zeichen für gute Nachbarschaft setzen. Der Marie-Curie-Platz biete ideale Voraussetzungen zum Verweilen und gleichzeitig werden die Begegnungen der Bewohnerinnen und Bewohner gefördert, so die Stadt Friedrichshafen in ihrer Pressemitteilung. Motto des Tages ist: „Gute Nachbarschaft verbindet – der Treff bei Marie ist dabei“.

Gleichzeitig nutzen die Mitarbeitenden des „Treff bei Marie“ den Tag, um auf die vielfältigen Angebote aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Förderung der guten Nachbarschaft zu leisten. Wer möchte, kann auf Papier oder auf selbst gestalteten Karten eine „Dankeschön-Botschaft“ an seine direkten Nachbarn richten. Die Organisatoren freuen sich, mit den Nachbarn im „Treff bei Marie“ oder auf dem Marie-Curie-Platz spontan ins Gespräch zu kommen.