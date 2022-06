Tag der Handarbeit am 11. Juni 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Juni war weltweiter Tag des Strickens. Auch hier in Friedrichshafen wurde fleißig gestrickt. Organisiert von Karin Berger vom „Filati-Store Bodensee und Woll-Fühlen“

Von Pfullendorf, Ostrach, Tettnang, Eriskirch, Salem und Friedrichshafen kommend trafen sich die Handarbeiterinnen und verbrachten direkt am See – im „s’Wirtshaus am See“ – bei Kaffee und Kuchen, Eis und Eiskaffee, glücklich, entspannt und gesellig drei kreative Wohlfühlstunden.

Auf den Nadeln waren Babymütze und -Pulli, Poncho und Ärmelschal, Flauschjacke und Baumwollpullover sowie Schals aus dem neuen Strickspiel von Woll-Fühlen: „Stricke mit und Spiele mit“.

Die Zeit verging wie im Fluge und alle waren sich einig „wir treffen uns nicht nur am Tag der Handarbeit“ wieder. Somit ist auch bereits das nächste Event geplant.

Dieses Mal geht es an Bord. Es wird auf dem Schiff während der Abendrundfahrt zur Mainau gestrickt und gehäkelt. Dabei können die Handarbeiter/innen das wunderschöne Bodenseeambiente genießen, abschalten, entspannen und wohlfühlen. So ganz nach dem Motto „Wohlfühlen mit Woll-Fühlen – mehr als eine Masche rechts und eine Masche links“. Gönne auch du dir eine kleine kreative Auszeit vom Alltag. Urlauber sowie auch Einheimische und alle, die eine kreative Auszeit genießen wollen sind herzlich willkommen.

Wann: Mittwoch 29. Juni, Abfahrt: 16.30 Uhr in Friedrichshafen/Hafen Richtung Mainau und zurück. Ankunft: circa 20.00 Uhr. Anmeldung über info@woll-fuehlen.de oder über den Shop/Workshops www.woll-fuehlen.de – Hier erfahren Sie auch mehr zu weiteren Events rund um „Kreativ und Gesund“.