Tafel bittet Kunden im Kaufland in Manzell um Lebensmittelspenden

Mitglieder des Vorstands der Tafel Friedrichshafen werden am Samstag, 9. April, von 9 bis 12 Uhr die Kunden im Kaufland in Manzell, Stockerholzstraße, um Lebensmittelspenden bitten. Für die Tafel ist das eine aktuell wichtige Aktion, teilt sie mit.

Die Zahl der Flüchtlinge aber auch der armutsbedrohten Menschen im Bodenseekreis nehme zu, immer mehr Menschen kämen aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten in den Tafel-Laden in die Keplerstraße. Für die höhere Zahl der Kunden benötigt die Tafel nach eigenen Angaben aber auch mehr Waren, die jedoch nicht im gleichen Umfang gespendet werden. Um leere Regale in der Tafel zu vermeiden, hoffen die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Samstag auf viele, vor allem haltbare gespendete Lebensmittel und Drogerieartikel im Kaufland. Die Idee: Kunden können beim Einkauf ein weiteres Produkt kaufen, um dieses dann der Tafel zu spenden.