Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten: 19-jähriger Italiener schlägt bei Kontrolle am Bahnhof zu

Ein Bundespolizist ist laut Polizeibericht am Samstagabend am Friedrichshafener Bahnhof im Zuge einer Kontrolle von einem 19-jährigen Italiener geschlagen worden. Drei zivile Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen wurden demnach am späten Samstagabend auf eine fünfköpfige Personengruppe aufmerksam, die auf dem Bahnhofsvorplatz durch Geschrei und Pöbeleien auffiel. Während der anschließenden Kontrolle der Personen entriss ein 19-jähriger italienischer Staatsangehöriger den Polizisten unvermittelt seinen zuvor ausgehändigten Ausweis und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte der junge Mann laut Polizei gestoppt und zu Boden gebracht werden. Hierbei wehrte er sich massiv und versuchte unter großer Kraftanstrengung, die Beamten zu schlagen und zu treten. Der Beamte wurde an Knie und Becken leicht verletzt. Die Bekleidung des Bundespolizisten wurde zudem beschädigt.

18-Jähriger festgenommen

Ein weiterer junger Mann der Personengruppe eilte laut Polizeibericht in der Absicht hinzu, die Festnahme durch Schlagen und Wegziehen eines der Bundespolizisten zu verhindern. Der 18-jährige deutsche Staatsangehörige wurde unter anhaltendem Widerstand zu Boden gebracht und festgenommen. Ein dritter junger Mann soll durch einen Zeugen zu Boden gebracht worden sein, noch ehe er sich ebenfalls in die Auseinandersetzung einmischen konnte. Gegen den zuvor geflüchteten italienischen Staatsangehörigen kam es zwischenzeitlich angriffsbedingt zum Einsatz von Pfefferspray, schreibt die Polizei weiter.

Pfefferspray zeigt Wirkung

Der im Zuge der körperlichen Auseinandersetzungen leicht verletzte Bundespolizist wurde vor Ort ärztlich versorgt. Infolge des polizeilichen Einsatzes von Pfefferspray klagte der Betroffene über starke Atemnot und wurde im weiteren Verlauf im Klinikum Friedrichshafen ärztlich untersucht und im Anschluss aus dem Klinikum entlassen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen mehrerer Vergehen gegen die beiden zum Tatzeitpunkt alkoholisierten jungen Männer.