Taekwondokämpfer des VfB Erster bei Landesmeisterschaft

Bei der am vergangenen Sonntag in Stuttgart-Zuffenhausen stattgefundenen baden-württembergischen Taekwondo-Meisterschaft im Bereich Poomsae gewann der Häfler Trung Mach in der Altersklasse Master 2 (50 bis 60 Jahre) nach drei Durchgängen souverän den Titel.

Trung Mach trat für den VfB Friedrichshafen an, bei dem er auch als Abteilungsleiter Taekwondo fungiert. In seiner Klasse musste er sich gegen acht Kontrahenten durchsetzen, insgesamt nahmen 200 Athleten an der Meisterschaft teil.