Taekwondo: Ailinger holen Bronze bei Deutscher Meisterschaft

Die Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den Deutschen Meisterschaften in Ochsenhausen zweimal Bronze erkämpft. „Das ist eine super Leistung“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo strahlend. Denn: Für die Brüder Leandro und Alessio Caspari war es nicht nur eines der ersten Turniere nach der Corona-Pause, sondern auch eines der ersten in einer höheren Leistungsklasse.

Für den jüngeren der beiden, Alessio Caspari, war es sogar das erste Turnier seit Beginn der Pandemie. Wegen einer Verletzung konnte der Ailinger zwei Wochen weder trainieren, noch beim ersten Turnier nach der Corona-Pause starten.

Auf der Kampfmatte war von seiner Verletzung aber kaum noch etwas zu sehen. In der Kategorie der Kadetten bis 45 Kilogramm stand der Ailinger zunächst Aryan Armautovic vom TuS Belecke gegenüber. Mit einer präzisen Technik und einem Endpunktestand von 18:12 kickte Alessio seinen Gegner aus der Vorrunde.

Warm gekämpft zeigte der Ailinger im nächsten Kampf gegen Haakon Ohlendorf vom DJK Andernach, was er kann. Mit 21:5 zog er ins Halbfinale ein.

Doch die Pause zwischen den Kämpfen war kurz. „Er konnte kaum Durchatmen“, sagt Pistillo. Nur wenige Minuten nach seinem Sieg trat Alessio gleich wieder an. Gegen den späteren Deutschen Meister Nontawat Yoosomsri vom Verein Taekwondo Elite Berlin musste sich der Ailinger geschlagen geben. „Doch die Bronzemedaille hat er sich hart erkämpft“, sagt sein Cheftrainer.

Sein Bruder Leandro Caspari trat in der Kategorie der Kadetten bis 49 Kilogramm an. Er machte es in seiner Vorrunde deutlich knapper. Gegen Aslan-Eymer Cavusmann hatte er gegen einen starken Gegner knapp die Nase vorn. Mit 19:18 schaffte es der Ailinger ins Halbfinale.

Dort traf er auf Samuel Lam vom Taekwondo Club Ingelheim. „Er konnte sein Können nicht abrufen“, kommentiert Pistillo. Leandro schaffte es nicht, die nötigen Treffer zu setzen und verlor das Halbfinale. Dennoch wurde er wie sein Bruder belohnt: Zwei Bronzemedaillen für die Ailinger Kämpfer.