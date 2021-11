Taekwondo Ailingen holt in der Schweiz drei Medaillen

Die Kämpfer von Taekwondo Ailingen haben bei den Wattwil Open in der Schweiz zweimal Silber und eine Goldmedaille erkämpft. 45 Mannschaften mit 230 Sportlern traten bei dem Turnier an. Besonders stolz ist Trainer Salvatore Crimi auf den Jüngsten im Team: Alexander Graf. Erst zweimal stand der siebenjährige Ailinger auf der Kampfmatte. „Er hatte das Selbstbewusstsein und den Willen – und am Ende wurde er mit Gold belohnt“, sagt Crimi.

Seinen Gegnern war Alexander Graf deutlich überlegen. Gegen Alexander Zello von der Schweizer Grand Sport Academy gewann der Ailinger mit 26:3. „Im Finale war Alexander nicht mehr zu bremsen“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo. Alexander Graf holte sich die Goldmedaille in seiner Alters- und Gewichtsklasse mit 24:0 Punkten.

Giuseppe Crimi schaffte es ebenfalls ins Finale. Zwei von drei Runden führte der Ailinger – doch dann ging sein Gegner, Abdulrahman Alhamwi, immer aggressiver nach vorne. In den letzten Sekunden verlor Crimi die Führung und musste sich mit 8:13 geschlagen geben. Nach ihrem Erfolg bei den deutschen Meisterschaften traten auch Alessio und Leandro Caspari bei den Wattwil Open an. Leandro Caspari schied bereits in der Vorrunde aus. Alessio Caspari schaffte es dagegen bis ins Finale. Gegen Jason Kunadt aus Deutschland verlor er mit 10:20.