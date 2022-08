Täglich auf dem Board: Stand-up-Paddler Manuel Laube tritt bei internationalen Wettbewerben an

Stand-up-Paddling ist inzwischen mehr als ein Trend. Wer dieser Tage am Bodensee unterwegs war, wird bemerkt haben, dass es sich inzwischen zu einer der Nummer-Eins-Wassersportarten entwickelt hat. Manuel Lauble aus Konstanz ist besonders gut darin. So gut, dass er bei nationalen und internationalen Turnieren dabei ist.

Regio TV hat ihn bei der Vorbereitung zur Meisterschaft am Bodensee besucht und mit ihm über Arbeit, Familie und seine große Leidenschaft zum Sport gesprochen. Direkt am Ufer des Sees gelegen, arbeitet Manuel Lauble als Grafikdesigner im alten Konstanzer Wasserturm. In den Mittagspausen oder direkt nach der Arbeit steht er auf dem SUP, trainiert da seine Ausdauer, übt seine Turns an den Bojen oder die Sprints auf offener Strecke.