In der Fußball-Kreisliga B4 zieht der SV Tannau nach dem knappen Auswärtssieg beim SC Friedrichshafen weiterhin an der Tabellenspitze einsam seine Kreise und darf somit die inoffizielle Herbstmeisterschaft im renovierten Sportheim in Krumbach feiern. Auch die unmittelbaren Verfolger SV Ettenkirch und SV Karsee erfüllten ihre Aufgaben, bleiben jedoch mit gebührendem Fünf-Punkte-Abstand auf Distanz.

„Es war von beiden Seiten ein sehr gutes Spiel“, lautete die Einschätzung von Pietro Schlecker, Trainer des SC Friedrichshafen, nach dem 2:3 gegen den SV Tannau. Nach dem 0:1 habe sein Team das Spiel „in den Griff bekommen“ und auch gleich nach dem Wechsel den verdienten Ausgleich erzielt. Schlecker bedauerte, dass seine Mannschaft danach „unordentlich gespielt“ und „vor allem die Zweikämpfe“ verloren habe. Das Siegtor gelang dem Tabellenführer erst kurz vor Schluss. Eine eigentlich verunglückte Flanke landete zur Freude der Gäste im Toreck. „Ein Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen, aber so ist eben Fußball“, sagte Schlecker leicht resigniert.

Der SV Ettenkirch machte schon mit der 3:0-Halbzeitführung den Sportfreunden Friedrichshafen die Hoffnung zunichte, zum Ende der Vorrunde den ersten Sieg einfahren zu können. Bis zum Spielende machte der SVE ungefährdet noch das halbe Dutzend voll.

Erheblich schwerer hatte es Liganeuling SV Karsee gegen die dritte Mannschaft des VfL Brochenzell. Nach dem 1:0 in der dritten Minute durch Stefan Fischer glaubte man beim SVK noch an eine leichte Übung. Bis zum entscheidenden 2:0 durch Bouboule Wandji musste Karsees Trainer Thorsten Weigoldt aber bis zur Nachspielzeit warten.

Die einzige Mannschaft, die sich hinter dem SV Ettenkirch und dem SV Karsee noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen darf, ist derzeit der TSV Oberreitnau. Der besiegte auf eigenem Platz den TSV Schlachters III mit 3:2 und ist mit drei Punkten Rückstand in Lauerstellung.

Ganze neunmal musste der Torhüter der SGM Hergensweiler/Niederstaufen vor heimischer Kulisse gegen den SC Bürgermoos hinter sich greifen, fünf davon fielen noch vor der Halbzeitpause.