Alexander Wolf von Schwäbisch Media (Verkauf und Marketing) überreicht Ralf Möllmann, Inhaber der Tabak Börse in der Zeppelinstraße in Friedrichshafen-Fischbach, den Scheck über 300 Euro. Über ein Punktevergabesystem wurden die Händler ausgezeichnet, die die Schwäbische Zeitung besonders gut platzieren. Dazu zählte, wo die Zeitung inner- und außerhalb der Geschäftsräume liegt, der Einsatz von Werbemitteln und die Gutscheinheftaktion der Schwäbischen. Die Teilnehmer wurden vor Ort besucht und bewertet. Rund 400 Händler aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung haben teilgenommen, 17 erzielten sogar die Höchstpunktzahl. Darunter auch Ralf Möllmann. (lys)