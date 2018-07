T-City startet durch – bekommt Friedrichshafen seinen Stadtstrand?

Das T-City-Projekt läutet das Jubiläumsjahr mit einem Paukenschlag ein. Am 23. Februar wird die Kanzlerin Angela Merkel zum T-City-Tag in den Zeppelin Hangar kommen, sie bringt Ministerpräsident Stefan Mappus mit und wird sich über T-City detailliert informieren. Der Impuls dazu wurde vergangenes Jahr bei der CeBIT gelegt, als Merkel sich am T-City-Stand interessiert für die Energie- und Gesundheitsthemen gezeigt hat.. Doch auch weiterhin wird T-City in diesem Jahr in Friedrichshafen präsent bleiben und von sich Reden machen. So sind neben der Fortführung und Weiterentwicklung aller maßgeblichen Projekte in den Bereichen effiziente Energienutzung, Gesundheitswesen und transparente Verwaltung auch Aktionen wie der Hotspot-Sommer geplant.

Hier will die Telekom drei Monate lang alle Hotspot sind der Stadt öffnen und mobilen Internetzugang ermöglichen. Ob es in diesem Zusammenhang auch einen Stadtstrand geben wird, muss noch entschieden werden. Die Idee, auch in Friedrichshafen einen Sandstrand aufzuwerfen und für die Bürger frei zu geben, steht zumindest im Raum und wird diskutiert. Die Entscheidung aber hängt nicht von der Telekom, sondern von städtischer Seite ab, wie zu erfahren war.

2011 wird sich das T-City-Projekt weiterhin mit der Phase nach Ende des Projektes befassen, das bis März 2012 offiziell läuft. Viele Projekte aber sollen nachhaltig und auch künftig weiterentwickelt werden, was in der noch laufenden Projektphase so nicht möglich wäre.