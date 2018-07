200 Jahre Friedrichshafen, eine Stadt, die kommunikationstechnisch in der obersten Liga mitspielt, herausragende Industriebetriebe am See und ein Zeppelin im Hangar – wenn das nicht genügend Gründe sind, als Bundeskanzlerin Friedrichshafen einen Besuch abzustatten. Am 23. Februar ist es soweit, Angela Merkel wird zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Mappus, sowie dem Vorstandschef der Deutschen Telekom AG, Rene Obermann, im Zeppelin Hangar den T-City-Tag besuchen und sich über die einzelnen Projekte informieren, einen Preis verleihen und über T-City sprechen.

Nachdem die Bundeskanzlerin zwei Industriebetriebe besucht hat – die Rede ist hier von ZF und EADS – wird sie im Zeppelin Hangar erwartet, in dem ab 11 Uhr am 23. Februar der T-City-Tag über die Bühne geht. Hier stellen die Telekom und die Stadt Friedrichshafen die T-City-Projekte vor, zeigen wie sie funktionieren und welche Möglichkeiten die Häfler mit ihrer T-City haben, die sie aber vielleicht noch nicht wahrgenommen haben.

Oberbürgermeister Andreas Brand wird im Anschluss an seine Rede die Kanzlerin begrüßen können, die im Hangar durch den Haupteingang kommen will. Sie will, so haben die Veranstalter aus dem Kanzleramt erfahren, auf diese Weise ein Bad in der Menge nehmen und langsam zur Bühne laufen. Dort nehmen Zukünftler sie in Empfang und laden sie auf ein Sofa ein, auf dem sie mit Rene Obermann, Stefan Mappus, Andreas Brand und den Zukünftlern über T-City sprechen wird und selbst das eine oder andere Projekt erleben kann.

Geplant ist, dass sie im T-City-Wohnzimmer, wie es von der IBO bereits bekannt ist, und das im Hangar etwas größer aufgebaut sein wird, mit Hans-Joachim Bachmann und einer seiner Töchter, allesamt Zukünftler, das Home-Netzwerk ausprobieren kann. Endgültige Abläufe und Detailplanungen können aber am Ende noch anders aussehen.

Um die Promis aus Politik, Telekom und Friedrichshafen alle auf ein Sofa zu bekommen, hat die Telekom ein ganz besonders breites Modell gewählt, „damit die Personen sich nicht berühren“, wie T-City-Sprecherin Melanie Schmitt erzählt. Schließlich wisse man ja nicht, wie viel Nähe die Gäste zulassen wollen.

Die Uhrzeit wird nicht verraten

Nicht allein bei der Telekom macht man sich Gedanken um diese Veranstaltung. Bei Ortsterminen waren Bundespresseamt, Bundeskriminalamt und Bundeskanzleramt vertreten, Polizei und Sicherheitskräfte haben die Lage im Griff und sind vorbereitet – auch auf etwaige Demonstrationen, zu denen sich beispielsweise Atomkraftgegner bereits angemeldet haben. Die wollen der Kanzlerin wegen der Laufzeitverlängerung der Meiler einen „warmen Empfang“ bereiten – was auch immer das heißen mag.

Sicherheit spielt auch bei der Telekom und der Stadtverwaltung eine große Rolle. Aus eben jenen Gründen dürfen genaue Zeitabläufe und Uhrzeiten nicht kommuniziert und veröffentlicht werden.

Fest steht nur noch, dass Kanzlerin Merkel nach der Talkrunde auf dem Sofa einen Preis an die Gewinner des T-City-Filmwettbewerbs übergeben wird und dass sowohl Stefan Mappus und Rene Obermann als auch sie selbst noch eine Rede im Hangar halten werden.

Der T-City-Tag findet am Mittwoch, 23. Februar, von 11 bis 19 Uhr im Zeppelin-Hangar statt. Die Kanzlerin wird für gut eine Stunde zu Gast sein.