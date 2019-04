Der Nar-Lebensmittelmarkt in der Rheinstraße in Allmannsweiler muss sich neue Räume suchen. Ende April 2020 läuft der Mietvertrag aus, der vom Vermieter nicht verlängert wird. Damit droht Allmannsweiler der Verlust eines Lebensmittelangebots mit Waren aus der Türkei, Arabien, Asien und dem Balkan.

Neue Räume sind aber weder in Allmannsweiler noch anderswo in Friedrichshafen in Sicht. Der Vermieter Rainer Strohm möchte sich zu den Gründen für die Nichtverlängerung nicht äußern. Auch wer in die freiwerdenden Gewerbeflächen 2020 einzieht, möchte er noch nicht bekannt geben. Spekuliert wird über eine Erweiterung des Drogeriemarkts dm, der in dem Gebäudekomplex untergebracht ist. Die Pressestelle von dm gab dazu gestern aber keine Auskunft.

Der Nar-Supermarkt ist Teil eines Firmenunternehmens, das seit zehn Jahren von Aysel Yildiz geleitet wird. Die Nar-Supermarkt-GmbH betreibt in Friedrichshafen noch einen zweiten, sehr viel kleineren Markt in der Heinrich-Heine Straße. Drei weitere befinden sich in Ravensburg, Biberach an der Riß und in Memmingen. „Die Firma hat insgesamt über 60 Mitarbeiter und unser Hauptsitz ist in Friedrichshafen – weil wir Häfler sind“, sagt Yildiz, die 1972 in Friedrichshafen geboren wurde. Allein in Friedrichshafen arbeiten über 20 Mitarbeiter, die meisten in der Filiale in Allmannsweiler. Hinzu kommen die Untermieter: ein Bäcker und ein Metzger mit mehreren Angestellten. Auch wegen ihnen versucht Yildiz schon seit einem Jahr, neue Räume in Friedrichshafen zu finden –bislang ohne Erfolg.

Nach Auskunft der städtischen Pressestelle ist die städtische Wirtschaftsförderung seit Monaten mit Aysel Yildiz in Kontakt. Zudem führte Yildiz Gespräche mit Oberbürgermeister Brand. Die Pressestelle schreibt: „Die Wirtschaftsförderung hat für die Betreiber inzwischen rund zwei Dutzend Flächen und Objekte im Stadtgebiet geprüft. Allerdings kommen diese aus unterschiedlichen Gründen nicht infrage, zum Teil weil eine baurechtliche Genehmigung nicht möglich wäre, zum Teil aber auch, weil sich die Flächen im Privatbesitz befinden und nicht zur Verfügung stehen. Bisher konnte daher keine geeignete und verfügbare Fläche gefunden werden.“ Die Stadtverwaltung bleibe aber weiterhin in Kontakt mit Aysel Yildiz.

Ebenfalls kein Glück hatte die Suche nach einem Ersatzstandort in Meckenbeuren, Eriskirch oder Tettnang. Yildiz möchte in der näheren Umgebung bleiben, damit ihre Mitarbeiter keine weiten Wege zur Arbeit in Kauf nehmen müssen. „Wir bräuchten eine Ladenfläche von mindestens 600 Quadratmetern, plus Parkplätzen“, sagt Aysel Yildiz. Am liebsten würde sie bei einer Neueröffnung allerdings erweitern, denn der Markt in Allmannsweiler läuft sehr gut. Das Familienunternehmen behauptet sich trotz großer Konkurrenz: Auf der anderen Straßenseite befinden sich Marktkauf und Aldi, sowie im nahen Bodenseecenter ein Kaufland-Markt. „Bei uns kaufen ja nicht nur Türken, sondern auch viele Deutsche“, sagt Aysel Yildiz. „Und es sind auch zahlreiche Deutsche angestellt“, fügt eine der beiden deutschen Bürokräfte an. Für sie ist die Arbeit mit türkischen Kolleginnen und Kollegen ein Gewinn: „Man lernt voneinander.“

Aysel Yildiz will eine Verlegung des Firmensitzes in eine andere Stadt nicht ausschließen. Für Friedrichshafen wäre das ein Verlust an Gewerbesteuereinnahmen. Aysel Yildiz ist kurz davor, in Friedrichshafen die Segel zu streicheln. „Es gibt keine Fläche für uns“, sagt sie; und hofft trotzdem, dass sich noch eine findet.