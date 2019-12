Tölzer Knabenchor besingt „Alpenländische Weihnacht“ im GZH

Der Tölzer Knabenchor singt unter der künstlerischen Leitung von Clemens Haudum und Christian Fliegner am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Seit der Uraufführung 1995 ist „Die Alpenländische Weihnacht“ ein Publikumsmagnet. Gemeinsam mit dem beliebten Schauspieler Christian Wolff als Erzähler, der Blechbläserformation Ensemble Classique und der Harfenistin Barbara Gasteiger verkünden die jungen Sänger des Knabenchors die weihnachtliche Botschaft. Strahlende Knabenstimmen und festliche Blechbläserklänge, weihnachtliche Texte und Geschichten, begleitet von kontemplativem Harfenspiel, verschmelzen zu einer einzigartigen Weihnachtserzählung, die die biblische Handlung mit der alpenländischen Landschaft und Kultur verbindet und thematisch von der Verkündigung über die Herbergssuche bis zu den Hirten an der Krippe reicht. Und Christian Wolff liest diese alpenländischen Impressionen mit untrüglichem Gespür für die Stimmungen. Karten kosten zwischen zehn und 28 Euro und sind im Vorverkauf beim Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44 oder online unter www.reservix.de erhältlich. Foto: Veranstalter