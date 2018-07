SZ-Verlosung fürs Glenn Miller Orchestra und die Hommage an den Swing

„Evergreens in Swing“ sind für Mittwoch, 2. Februar, um 20 Uhr, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen angesagt. Dann gastieren Wil Salden und sein Glenn Miller Orchestra am See, die das Publikum mit auf eine Reise in die Ära des Swing nehmen wollen. Wer kennt sie nicht, die ganz Großen dieser Zeit: Harry James, Count Basie, Cole Porter, Georg Gershwin, Benny Goodman und Glenn Miller begeisterten mit ihren Bands. Mit dem von ihm kreierten unverkennbaren Sound war Glenn Miller schon zu Lebzeiten ein Idol. Wil Salden und sein Orchester wollen ihr neues Konzertprogramm als Hommage an die Musiklegenden dieser Zeit verstanden wissen. Die Moonlight Serenaders und die Bandsängerin werden mit ihren Interpretationen dazu beitragen, dass Bilder aus dem Amerika der 30er-, 40er- und 50er-Jahre lebendig werden. Das Glenn Miller Orchestra spielt in der traditionellen Big-Band-Besetzung den absolut authentischen Swing-Sound. Die SZ verlost für den Auftritt dreimal zwei Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft einfach heute, Dienstag, bis 24 Uhr, unter Telefon 01379 / 37 61 55 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG) an und nennt als Lösungswort „Glenn Miller“. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Kartenvorverkauf: Schwäbische Zeitung/INFO, Telefon 0751 / 569 15 57, Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288 44 4.