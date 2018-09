SZ verlost zweimal zwei Schattentheater-Tickets

Das Schattentheater „Amazing Shadows“ tritt am 11. Dezember um 19.30 Uhr im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus auf. Schatten werden lebendig und entführen die Zuschauer auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich, so die Ankündigung weiter. „Shadow Theatre Delight“ erschafft mit Tanz und Akrobatik Schattenbilder auf höchstem Niveau - gespickt mit neuartigen und einmaligen 3D-Elementen.

SZ-Leser, die Tickets gewinnen möchte, schicken eine E-Mail mit dem Lösungswort „Schattentheater“ unter Angabe des Namens und der Telefonnummer bis Mittwoch, 26. September, um 13 Uhr an gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de. Die Gewinner werden per Los ermittelt und am darauf folgenden Tag benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis. Viel Glück!

Tickets sind ansonsten erhältlich im Graf-Zeppelin-Haus, bei der Schwäbischen Zeitung, unter tickets.schwäbische.de, Tickethotline 0751 / 29 55 57 77 sowie versandkostenfrei unter www.amazingshadows.de. Archivfoto: ah