SZ verlost Karten für außergewöhnliches Klangerlebnis

Das Internationale Klavierfestival junger Meister neigt sich dem Ende zu. Neben dem Meisterkurs, den Bernd Goetzke im Münzhof in Langenargen leitet, und der täglich von 14 bis 17 Uhr öffentlich ist, stehen am Samstag, 6. November, noch Klavierabende jeweils um 19.30 Uhr im Langenargener Schloss Montfort auf dem Programm. Ein musikalisches Feuerwerk steht laut Pressemitteilung des Internationalen Konzertvereins Bodensee für das Orchesterkonzert am Donnerstag, 4. November, um 19.30 Uhr im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus zu erwarten, wenn dort die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Carlo Goldstein mit drei preisgekrönten Solisten aus dem Kreise der jungen Meister drei große Klavierkonzerte von Beethoven, Schumann und Brahms aufführt.

Das außergewöhnliche Klangerlebnis in Friedrichshafen beginnt mit dem Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op.58 von Ludwig van Beethoven. Es gilt als Meilenstein der Zeitenwende und weist den Weg von der Klassik in die Romantik. Die Rolle des Solisten übernimmt hier der 25-jährige Till Hoffmann aus Freiburg. Er hat unter anderem den Tonali-Wettbewerb 2016 in Hamburg und den Wettbewerb „Ton und Erklärung“ des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft und des SWR 2019 in Kaiserslautern gewonnen.

Beim „der Deutschen liebsten Klavierkonzert“, zu dem es einst gewählt wurde, wird die 1995 in Malaysia geborene Rosalind Phang an den Tasten des großen Steinway-Flügels sitzen. Sie hat unter anderem den ersten Preis beim Internationalen Dinu Lipatti Wettbewerb in Rumänien gewonnen und trat bereits in so berühmten Sälen wie der Londoner Wigmore Hall, der Yokohama Minato Mirai Hall oder der Philharmonie Haarlem auf.

Nach der Pause betritt Shaun Choo aus Singapur die Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses, um mit dem Klavierkonzert Nr. 1 d-moll op. 15 von Johannes Brahms einen Giganten zu präsentieren, was die großen Herausforderungen an den Pianisten, aber auch die Ausdehnung des Konzertes anbetrifft. Der Gewinner der Rotary Jugend-Musikpreises 2006 des RC Friedrichshafen-Lindau und des ZF Musikpreises 2010 hat wesentliche Schritte seiner Karriere beim internationalen Klavierfestival junger Meister getan.

Für das Konzert verlost die „Schwäbische Zeitung“ zwölf mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 2. November, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886115 an und nennt das Lösungswort „Philharmonie“ (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis.