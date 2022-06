SZ verlost Freikarten für Dinoshow in Friedrichshafen

Die „lebendige Dinosaueriershow“ ist eine interaktive Theaterveranstaltung für Kinder und macht auf ihrer Tour durch Süddeutschland auch Halt am Bodensee. Am Samstag, 2. Juli, jeweils ab 14 und 17 Uhr, und Sonntag, 3. Juli, ab 11 und 14 Uhr. Ur-Echsen erwachen laut Ankündigung mithilfe elektronischer High-Tech in der rund 100-minütigen, familienfreundlichen Darbietung vor den Augen des Publikums zum Leben. Computergesteuert lebensecht anmutende Dinosaurier-Figuren und menschliche Darsteller in aufwendigen, bis zu 40 Kilo schweren Dinosaurier Kostümen, möchten 180 Millionen Jahre Dinosaurier-geschichte auf der Erde vermitteln. Details und Erklärungen zu Leben, Ernährung und Jagen der Dinosaurier liefert ein Paläontologe, der als Moderator durch die Liveshow aus Spezialeffekten, Spannung und Entertainment führt. Karten gibt es nur an der Tageskasse, die jeweils 30 Minuten vor Showbeginn geöffnet hat. Die Eintrittspreise betragen 16 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder. Für die Dinoshow verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 29. Juni, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886115 an und nennt das Lösungswort „Dino“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis Foto: Veranstalter