SZ verlost Freikarten für Auftritt des Heeresmusikkorps im Häfler GZN

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Lage wird es am Dienstag, 3. Mai, in Friedrichshafen wieder ein Benefizkonzert zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge geben. Hierzu gastiert am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr das Heeresmusikkorps Ulm im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Die Soldatinnen und Soldaten unter Leitung von Hauptmann Dominik Koch präsentieren laut Vorschau Filmmelodien des US-amerikanischen Komponisten John Williams. Für den Konzertabend verlost die „Schwäbische Zeitung“ fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag, 29. April, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Benefizkonzert“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/ datenschutzhinweis