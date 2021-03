SZ und Stadtmarketing Friedrichshafen starten Wettbewerb „Lokal & Digital“

Die Bewerbung kann vom 8. März bis zum 21. März formlos per E-Mail ans Stadtmarketing erfolgen, oder es kann ein Bewerbungsbogen ausgefüllt werden, der mit dem Newsletter versandt wird oder auf der Webseite des Stadtmarketings heruntergeladen werden kann.

Seit Monaten haben Lockdown und Pandemiebeschränkungen Einzelhandel, Handwerker und Dienstleister in Friedrichshafen fest im Griff. Die Händler mussten deshalb kreativ werden und besonders im digitalen Bereich aufrüsten. Mit dem Wettbewerb „Lokal & Digital“ wollen die Schwäbische Zeitung und das Stadtmarketing jetzt die beste Idee belohnen.

Gesucht werden Lösungen, bei denen die Stärken des lokalen Handels mit digitalen Strategien kombiniert werden.

"Wir wollen, dass die Händler den digitalen Schwung aus der Krise auch in die Zeit danach mitnehmen", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Thomas Goldschmidt.

Thomas Goldschmidt ist Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH. (Foto: Alexander Tutschner)

Denn auch ohne Corona-Pandemie sei klar, dass Handel, Handwerk und Dienstleistung auch lokal bei den Kunden nur mit guten digitalen Auftritten punkten könnten. "Wer heute etwas kaufen will, bereitet seinen Einkauf digital vor, man schaut nach dem Angebot und informiert sich. In der Krise sind viele Anbieter kreativ geworden. Das wollen wir jetzt belohnen", so Goldschmidt.

Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt ein Crossmediales Werbebudget von Schwäbisch Media im Gesamtwert von 12.000 Euro, das von der Schwäbischen Zeitung und dem Stadtmarketing Friedrichshafen zur Verfügung gestellt wird. Damit wird eine auf den Gewinner maßgeschneiderte Kampagne für digitales und analoges Marketing erstellt. Die Umsetzung wird von der Schwäbischen Zeitung redaktionell begleitet.

"Unser Verlag wird häufig noch rein mit den Printprodukten gleichgesetzt. Wir können unsere Kunden aber natürlich auch bei der digitalen Kommunikation bestens unterstützen und eine perfekt abgestimmte Kombination anbieten", sagt Claudia Hansbauer, Verlagsleiterin der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen.

Claudia Hansbauer, Verlagsleiterin der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen. (Foto: Lydia Schäfer)

Sie ist überzeugt, dass Online-Vermarktung im lokalen Bereich ein Muss ist - und viele Vorzüge gegenüber den großen Online-Versandhäusern bietet, weil man sich vor Ort gegenseitig kennt: "Die Händler vor Ort haben ja sozusagen schon die analoge Basis durch den direkten Kundenkontakt. Das können wir dann um die digitale Komponente erweitern."

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Geschäfte, Ladenhandwerker und Dienstleister mit Kundenverkehr in einem Laden in Friedrichshafen. Bei Filialbetrieben mit Sitz außerhalb von Friedrichshafen müssen auf den eingereichten Social-Media Kanälen oder Webseiten auch Inhalte speziell zur Filiale in Friedrichshafen zu finden sein.

Welche Konzepte werden gesucht?

Die Möglichkeiten sind hier offen. Kreative Konzepte können zum Beispiel sein:

Live-Stream-Shopping/ Online-Personal-Shopping

Spezielle Social-Media-Aktivitäten

Streaming von Events für Kunden, etwa eine digitale Modenschau

Digitale Kundenbindungsinstrumente

Abbildung der Kundennähe auch im Web und das Anbieten von speziellen Services über die Webseite

Pfiffige Unternehmensdarstellung im Web

Speziell auf Stammkunden zugeschnittene Online-Verkaufsangebote („curated shopping“)

Die drei besten Bewerbungen werden von einer Fachjury gekürt. Ein Publikumsvoting kürt im Anschluss den Sieger.