SZ schickt vier Leser zum Max Mutzke-Konzert nach Markdorf

Prominenter Höhepunkt der Jubiläums-Konzertwoche der Stadtkapelle Markdorf: Max Mutzke, seine Band Monopunk und die Südwestdeutschen Philharmoniker treten am Mittwoch, 25. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Markdorfer Marktplatz auf. Die Schwäbische Zeitung verlost zweimal Karten für zwei Personen. Wer gewinnen möchte, hat aheutigen Mittwoch bis Mitternacht die Gelegenheit dazu. Rufen Sie unter Telefon 01379 / 88 62 10 (50 Cent/Anruf aus dem Festnetz der DTAG, gegebenenfalls abweichende Mobilfunkpreise) an und nennen das Lösungswort „Max“. Die Gewinner werden per Los ermittelt und benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis. Foto: dpa