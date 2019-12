SZ-Redakteur Harald Ruppert liest in St. Nikolaus

Sie hat seit vielen Jahren ihren festen Platz im vorweihnachtlichen Programm von St. Nikolaus, Friedrichshafen: die literarisch-musikalische Weihnacht, die in diesem Jahr am Montag, 23. Dezember und Dienstag, 24. Dezember, jeweils um 11.30 Uhr mit Literatur und Musik einen besonderen Akzent setzen möchte. In diesem Jahr lesen Kerstin Mommsen (23. Dezember) vom Südkurier und Harald Ruppert (24. Dezember), Redakteur der Schwäbischen Zeitung, von ihnen ausgewählte Texte und Gedichte. Max Bolliger kommt „zu Wort“ ebenso wie Marie-Luise Kaschnitz und Theodor Storm, wie Paul Léautaud, Joachim Ringelnatz, Erich Kästner, Christine Lavant und andere. Sie alle haben ihren eigenen Blick auf das Weihnachtsgeschehen. Entsprechend weit ist der inhaltliche Bogen gespannt, von humorvoll bis ernsthaft. Den musikalischen Part gestaltet jeweils Nikolai Gersak an der Orgel. Herzliche Einladung an alle, sich eine halbe Stunde des Innehaltens im vorweihnachtlichen Trubel zu gönnen.