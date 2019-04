Zehn Jahre Lange Nacht der Musik, 50 Jahre Woodstock – das ergibt mit etwas zusammen Ten Years After. die Rechnung ist einfach und die Band hat zugesagt beim Festivaljubiläum in Friedrichshafen ein Konzert zu spielen. Zuvor stellen sich die Musiker den Fragen von SZ-Redakteur Daniel Drescher.

Und der ist Redakteur im Ressort Reportagen/Seite 3 der „Schwäbischen Zeitung“. Seinem Hang zu Musik- und Kulturthemen geht er nicht nur bei der Zeitungsberichterstattung über Konzerte und Festivals wie das Southside nach. Nebenbei betreibt Daniel Drescher das Musikblog „Tinnitus Attacks“, auf dem er unter anderem aktuelle Plattenkritiken veröffentlicht.

Die vier Bandmitglieder von Ten Years After werden vor ihrem Auftritt bei der Langen Nacht der Musik für einen Talk mit dem Publikum zur Verfügung stehen. Das Gespräch mit den Musikern, von denen zwei - Chick Churchill am Keyboard und Ric Lee am Schlagzeug – vor 50 Jahren in Woodstock dabei waren, wird den langen Nachhall des Love-and-Peace-Festivals thematisieren und seine Auswirkungen auf Musik, Kultur und Politik berühren. Aus der Sicht der Musiker und derer, die vor einem halben Jahrhundert schon dabei waren. Außerdem stellen sich den Publikumsfragen auch die beiden „neuen“ Ten Years After-Musiker, Marcus Bonfanti (Gesang und Gitarre) und der Bassist Colin Hodgkinson. Der Eintritt ist frei.

Karten für dieses außergewönhnliche Musikfestival gibt es im Gessler 1862 auf der Friedrichstraße sowie im Amicus in der Kultur Caserne im Fallenbrunnen. Auf Eventim können die Tickets auch online erstanden werden und die Abendkasse hat ebenfalls noch Karten vorrätig.

Das Programm:

Talk with „Ten Years After“

Vor ihrem ersehnten Auftritt bei der Langen Nacht der Musik, werden vier Bandmitglieder der Band Ten Years After am Dienstag, 30. April, für ein Podiumgespräch mit dem Publikum zur Verfügung stehen. Veranstaltungsort ist das Studio 17 in der Kulturcaserne am Fallenbrunnen 17 um 17 Uhr.

Lange Nacht der Musik

Bereits zum zehnten Mal findet in der Kulturhaus Carserne in Friedrichshafen die Lange Nacht der Musik statt. Hier nun das Programm:

Innenhof

18 bis 18.30 Uhr: Schorlesprinter – Brassmusik

19.50 bis 20.20 Uhr: Syrischer Kulturverein mit der Syrischen Männer-Tanzgruppe – orientalische Musik

22.25 bis 22.45 Uhr: Amassakoul (Trommlergruppe) – Percussion

Stadtwerk am See-Bühne

20.30 bis 22.15 Uhr: Ten Years After – Bluesrock

23 bis 00.30 Uhr: Jack Russel’s Halsbänd – Brass

24 Uhr bis 02.15 Uhr: DJ LUCKY – EDM/House

Amicus

17 Uhr bis 17.30 Uhr: Musikschule Friedrichshafen mit Elias Bayha (Klavier), Sabeth Geršak (Klavier) und Andrey Sulimov (Klarinette) – Klassik

17.45 bis 19.30 Uhr: Landeskonservatorium Voralberg mit fünf Pianistinnen (Laurah Maddalena Kasemann, Margarita Nesteruk, Mert Bakir, Judith Wiedemann und Samuel Repolusk), drei Streicherinnen (Raphael Höll, Anna Zimmermann, und Laurenz Vanorek), eine Klarinettistin (Vanessa Klöpping) sowie eine Sopranistin (Kathrin Signer) – Klassik

19.45 bis 20.25 Uhr: Trio MIELE mit Lea Polanski (Flöte), Mira Spengler (Violine) und Evelin Tomasi (Viola) – Klassik

21.45 bis 22.45 Uhr: Thomas Lutz & Chris Kodalik Duo – Jazz

23.30 bis 1 Uhr: Gab & Gal - Singer/Songwriter – Rock

Atrium

19.30 bis 20.30 Uhr: Louisville Boppers – Rockabilly

21 bis 22 Uhr: LYSY – Singer/Songwriter

22.45 bis 24 Uhr: Luftschiffkapelle – Jazz

Werkstatt

18.30 bis 19 Uhr: Liebenauer Chor

19.20 bis 19.55 Uhr: Musikschule Tettnang mit dem Harfenensemble „Viva la harpa“ – Klassik

22 bis 4 Uhr: Entre Mundos Revival - Jam Session/Open Stage – Weltmusik

Boiler Room

23.45 bis 1 Uhr: Nicolas Böttger (Lakechild) – Techno/House/Elektro

1 bis 2.30 Uhr: Tobias Oosterloo – Techno/Electro

2.30 bis 4 Uhr: Elec Brown – Techno/Electro

Die genauen Spielorte sind vor Ort ausgezeichnet, Veranstaltungsort ist das Kulturhaus Caserne, Fallenbrunnen 17.

