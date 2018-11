SZ-Leser besichtigen die Bodensee Sportklinik

40 Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung haben die Bodensee Sportklinik besichtigt. Vom Operationssaal bis zur Sterilisationseinheit bekamen sie Einblick in sonst verschlossene Bereiche.

Die Lüftungsanlage im Innenhof hat die Größe einer Doppelgarage. „Raumluftklasse eins. Das ist das Sauberste, was man heute herstellen kann“, sagt Jens Stehle, einer von fünf Medizinerin der in diesem Jahr eröffneten Sportklinik. Damit herrsche im OP derselbe Reinlichkeitsgrad wie in der Raumfahrttechnik, erklärt Stehle. Die Anlage filtert permanent Staub und Bakterien aus der Luft. Nur mit Überzieherschuhen aus Plastik kommen die Leserinnen und Leser hier rein, und mit Hauben, damit keinem ein Haar von Kopf fällt. Im Anschluss an den Besuch wird der OP dennoch gründlich gereinigt.

In den beiden OP-Sälen der Bodensee Sportklinik finden täglich zwischen vier und 16 Operationen statt, je nach Größe des Eingriffs. Sechs Kräfte arbeiten in den beiden OPs, und sie sind aufeinander angewiesen. „Allein kann ich mir nicht mal den sterilen Kittel anziehen“, sagt Schwester Gisela und lässt sich dabei von Schwester Juliane helfen. Die Reihenfolge der Handgriffe gleicht einem strengen Ritual. Freilich müssen auch die medizinischen Geräte steril sein. Der reine Sterilisierungsvorgang dauert eine Stunde. Bis die Instrumente kontrolliert und in Containern verpackt sind, vergehen im Ganzen zweieinhalb Stunden. „Jedes verwendete Instrument wird dokumentiert. Das ist auch Jahre später noch nachvollziehbar“, erklärt Jens Stehle, Spezialist für Schulteroperationen. Jeder der fünf Mediziner hat seinen eigenen festen OP-Tag. Die behandelten Patienten befinden sich zwischen einem und acht Tagen in der Klinik. Dafür stehen 34 Betten auf drei Stationen bereit. Freilich findet in der Bodensee Sportklinik auch die gesamte Diagnostik statt.

Auch abseits der Operationen wird Sicherheit großgeschrieben. 30 Prozent unserer gesamten Baukosten gingen in den Brandschutz“, sagt Dr. Rupert Diesch. Im Flur einer Station zeigt er auf die Zimmerdecke: „Die ist vollgestopft mit Technik.“ Die Bodensee Sportklinik verfügt über zwei Fluchtwege. „Allein das Fundament für diesen Fluchtweg hat 70 000 Euro gekostet“, sagt Diesch und zeigt ans Ende des Flurs, wo vor der Glasfront der extern angebaute Fluchtweg vorbeiführt. Die Bodensee Sportklinik wurde nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauern errichtet. „Von Anfang bis Ende wurde auf Wiederverwendbarkeit der Materialien und auf biologische Baustoffe Wert gelegt“, sagt Diesch. Biologische Kriterien gelten auch für die Verpflegung. Die liefert dreimal täglich das benachbarte Geschäft „Bio am See“.