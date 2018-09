SZ gewährt 25 Prozent Rabatt auf Chippendales-Tickets

Im Herbst kommen die Männer aus Las Vegas mit Kragen und Manschetten wieder nach Deutschland: Mit ihrer Tour „about last night…“ besuchen die Chippendales am 31. Oktober das Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Tickets hierfür gibt’s bereits im Vorverkauf. Ab dem Samstag, 8. September, erhalten SZ-Abonnenten für zwei Wochen 25 Prozent Nachlass beim Kauf einer Karte. Erhältlich sind die Tickets unter der Telefonnummer 0751 / 29 55 57 77 oder in der Geschäftsstelle in der Schanzstraße 11 in Friedrichshafen. Eine komplett neue Lichtshow, beeindruckende Choreographien, neue LED-Leinwände sollen nebst durchtrainierten Körpern für ein vollkommenes Fest der Sinne sorgen, schreibt der Veranstalter in der Vorschau auf die Show. Die Veranstaltung verspreche demnach nicht nur Action und Leidenschaft pur, sondern auch Romantik. Im Oktober setzen die Chippendales ihre nackte Männerhaut auch für den guten Zweck ein: Sie tauschen ihr Markenzeichen, die berühmten schwarz-weißen „Collars and Cuffs“ (Kragen und Manschetten), gegen pinke Accessoires ein, um auf die Bedeutung der Brustkrebsvorsorge und der damit verbundenen Früherkennung aufmerksam zu machen. Foto: AC