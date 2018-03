SWR Big Band begleitet Curtis Stigers

„Mein erstes Ziel ist, das Publikum glücklich zu machen.“ Dieses Bekenntnis von Curtis Stigers gilt insbesondere für die Las-Vegas-Show, bei der das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 60er-Jahre im Mittelpunkt steht. Am Sonntag, 29. April, präsentiert der Entertainer im Graf-Zeppelin-Haus Welthits wie „I’ve Got You Under My Skin“, „Come Fly With Me“, „Fly Me To The Moon“ oder seinen eigenen Nummer eins-Hit „I Wonder Why”. Pop-Größen wie Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt oder Rod Stewart holten ihn auf ihre Bühne. Den Songwriter und Saxophonisten Stigers lockte dann aber der Jazz und Blues. Seit Jahren gehört Stigers zu den besten Jazz-Sängern weltweit, heißt es in einer Pressemitteilung. Er heimste viele Auszeichnungen ein, vor allem, weil er es wie vielleicht kein Zweiter schafft, selbst Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern, ohne die Identität zu verlieren. Begleitet wird Curtis Stigers von der SWR Big Band. Sie gehört mit vier Grammy-Nominierungen seit Jahrzehnten zum Besten, was Big-Band-Jazz weltweit zu bieten hat. Und die 17 Musiker können irgendwie auch alles – Swing, Jazz, Pop oder teilweise die Original-Arrangements aus dem Sands Quincy Jones und dem Count Basie Orchestra und bringen dabei das Kunststück fertig, nicht wie eine bloße Kopie zu klingen. Präsentiert wird das Konzert von der Schwäbischen Zeitung. Tickets sind online erhältlich unter www.tickets.schwaebische.de, unter der Telefonnummer 0751/29 55 57 77 oder am Schalter der SZ-Geschäftsstellen. Foto: GZH