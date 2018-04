Literaturvermittlung ist „in“ und findet immer mehr ein großes Publikum. Der Buchmarkt in Deutschland ist nämlich mit jährlich 100 000 neuen Titeln unüberschaubar groß. Da braucht der überforderte Bücherwurm Profis, die ihm Ratschläge geben, was er lesen soll. Einmal im Monat diskutieren drei Kritiker live vor Publikum über aktuelle Neuerscheinungen, die von einer Jury in die SWR-Bestenliste gewählt wurden.

Zum dritten Mal ist der Kiesel im k42 am Donnerstag, 26. April, um 20 Uhr Austragsort von „SWR-Bestenliste live“. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und in SWR 2 gesendet. Mit dabei sind Martin Ebel von der Neuen Züricher Zeitung, Julia Encke von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Eberhard Falcke von der „Zeit“. Moderiert wird die Sendung von Gerwig Epkes von SWR 2, kündigt das Kulturbüro Friedrichshafen an.

Es werden vier neue Romane diskutiert: Peter Stamm „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“, in dem es um die Frage geht, ob man sich wünschen sollte, das eigene Leben nochmals zu leben. Angelika Klüssendorf „Jahre später“ erzählt von einer starken Frau und von Szenen einer Ehe. Virginie Despentes „Das Leben des Vernon Subutex 2“ handelt von einem ehemaligen Plattenladenbesitzer, der nun obdachlos in Paris lebt. Waguih Ghali „Snooker in Kairo“ erscheint erstmals auf deutsch und es geht in dem Roman um einen ägyptischen „Fänger im Roggen“ und das Kairo der 1950er-Jahre. Ausschnitte der besprochenen Werke werden von der Schauspielerin und Sprecherin Doris Wolters sowie dem Schauspieler und Sprecher Frank Stöckle gelesen. Der Eintritt kostet fünf Euro.