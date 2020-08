Mit zehn Medaillen sind die Schwimmer des SV Friedrichshafen vom internationalen Basler Cup zurückgekehrt. Bei diesem erst zweiten Wettkampf nach dem Corona-Lockdown erzielten die Häfler Aktiven hervorragende Ergebnisse. Positiv ausgewirkt hat sich dabei auch das intensive Trainingslager der Trainer Petra König und Gary Schmauder im Häfler Sportbad direkt vor dem Wettkampf.

Erfolgreichster Schwimmer des SVF war Lukas Klimt (Jahrgang 2004), der in seiner Jahrgangsgruppe über seine beiden Speziallagen, Schmetterling und Freistil, mit Gold glänzte. Er gewann auch die Gesamtwertung im Schmetterlingsschwimmen in der Addition aller geschwommenen Streckenpunkte über 50m, 100m, 200m und erkämpfte in der Freistilgesamtwertung den Bronzerang.

Marcel Poness (2006) siegte in der Gesamtwertung des Rückenschwimmens und auch in der Gesamtwertung aller 50-Meter-Strecken als schnellster Sprinter in allen vier Lagen seiner Jahrgangsgruppe. Lisa Kinast (2007) schwamm in der Brustgesamtwertung auf den Bronzerang. Bei den Einzelwertungen gewann Romy Kiefer (2009) zweimal Bronze und Finn Nestle (2008) einmal Bronze.

Marcel Poness und Lisa Kinast haben bei diesem Wettkampf erste Qualifikationszeiten für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreicht, die vom Mai in Berlin auf den Dezember in Dortmund verlegt wurden.