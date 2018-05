Bei dem zum 21. Mal vom SSV Weingarten ausgerichteten Welfencup für den Nachwuchs haben die 24 Schwimmer des SV Friedrichshafen tolle 21 Goldmedaillen geholt und wurden laut Vereinsmittteilung Zweiter in der Mannschaftswertung. 172 Teilnehmer von 15 Vereinen aus der Region Bodensee-Oberschwaben starteten über 800 mal auf der 25-Meter-Bahn des Weingartner Hallenbades.

Die Jüngste im Häfler Team, Mirka Szilovics (zehn Jahre), gewann dreimal über die 50-Meter-Freistil, Brust und Rücken Gold. Ihre ein Jahr jüngere Mitschwimmerin, Romy Kiefer (2009), gewann ebenso drei Goldmedaillen über die gleichen Strecken in ihrem Jahrgang. Dreifachsiegerin war auch Lavinia Pompei (2007) über die 50-Meter-Distanzen Freistil, Rücken und Schmetterling. Gwendolyn Schmauder (2005) siegte in persönlicher Bestzeit über 100-Meter-Freistil und 100-Meter-Rücken. Luna Ehlizevak (2007), Ida Nußbaumer, sowie Lilli König (beide 2002) errangen jeweils einmal Gold.

Herausragender Schwimmer bei den Jungs war Owen Francis-Henrichsen (2008) mit Siegen bei all seinen Starts über ganz unterschiedliche Distanzen (50-Meter-Freistil/ 50-Meter-Schmetterling/100-Meter-Freistil/200-Meter-Lagen). Maxi Seidler (2005) siegte über die 100-meter-Brust in seinem Jahrgang. In der offenen Klasse trat Schmetterlingsschwimmer Milos Rosic (1993) an. Über 50-Meter- und 100-Meter-Schmetterling siegte er mit sehr guten Zeiten (50 Meter 28,18 Sekunden /100m 1:03,32 Minuten). Zwei der schnellsten Schwimmer des SVF, Sophia Küchle (2001) und Hannah Satow (2003), waren parallel bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Dresden am Start.