Erstmals hat eine Hauptversammlung des Schachvereins Friedrichshafen (SVF) in dem neuen Spiellokal der Mitglieder in der Sportsbar Ailingen stattgefunden. SVF-Vorsitzender Frank Dangelmayer berichtete laut Pressemitteilung über die abgelaufene Saison. Neuwahlen standen bei dieser Zusammenkunft nicht an.

Die Vereinsmeisterschaft und Stadtmeisterschaft 2017 gewann Reiner Schnorrberger. Auch die Blitz-Vereinsmeisterschaft beendete Schnorrberger nach einem Stichkampf gegen Dangelmayer ganz oben und siegte überdies beim Nikolaus-Cup. Patrick Stiller setzte sich zum vierten Mal bei der deutschen Ärztemeisterschaft durch.

Im Ligabetrieb der Saison 2016/2017 hatten der SV Friedrichshafen drei Schachteams am Start. In der Landesliga erreichte die erste Häfler Mannschaft den sechsten Platz. Bester Spieler war hier Dragan Mitrovic. Die zweite Mannschaft erreichte mit Kapitän Markus Funk Rang drei in der Kreisliga. Bester Spieler war Markus Funk. SVF-Teamkapitän Michael Wiemer wurde in der vergangenen Saison mit der dritten Mannschaft Meister in der A-Klasse. Die Topscorer in der A-Klasse waren Wiemer und Swetlana Balz.

Danach attestierten die Kassenprüfer Erich Bertele und Norbert Kolterer dem Kassierer Markus Funk eine sehr gewissenhafte und ordnungsgemäße Arbeit. Der Vorstand der SV Friedrichshafen wurde, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder, einstimmig entlastet.

Die restlichen Heimspiele im Punktspielbetrieb werden die Häfler beim Württembergischen Yachtclub im Clubhaus (Am Seemoser Horn 1) austragen, berichtete Peter Rügamer. Die Gespräche führten Dangelmayer und Peter Rügamer auf Vermittlung von Evelin Leber, Präsidentin des Sportkreis Bodensee. Rügamer gab einen Ausblick auf das Vereinsjubiläum 2020. Nach der Gründung im Jahr 1920 wollen die Häfler einen runden Geburtstag feiern.

Die SVF-Hauptversammlung schloss mit Ehrungen für langjährige Mitglieder. Gerhard Oberle, Alexander Riegger und Tilo Balzer wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Florian Fuchs bekam für 25 Jahre Mitgliedschaft die Silbernen Ehrennadel überreicht. Eberhard Böckler, Jure Cotic, Alxander Gänßler bekamen für zehn Jahre Vereinstreue die Bronzene Ehrennadel. In Abwesenheit wurden zudem Patrick Stiller für 25 Jahre sowie Felix Schmidt, Jules-Henri Paques und Gerold Reif für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.