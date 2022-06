Svenja Neugebauer: WFV-Pokalfinale ein „einmaliges Erlebnis“

Für das Verbandspokal-Finale der Frauen ist Svenja Neugebauer von der Schiedsrichtergruppe (SRG)Friedrichshafen ausgewählt worden. An Christi Himmelfahrt durfte sie die Begegnung zwischen dem Regionalligisten SV Hegnach und dem Oberligisten TSV Tettnang in Hegnach bei Waiblingen pfeifen.

Erstklassige Kulisse

Svenja Neugebauer leitete die Begegnung mit ihrem verbandsübergreifenden Gespann Kerstin Holzmeyer (SRG Reutlingen) und Jule Gebhardt (SRG Vaihingen/Enz) und nach Einschätzung des Reporters im YouTube-Livestream zeigte sie eine „finalwürdige Leistung“, heißt es in der Mitteilung der SRG Friedrichshafen. „Es war ein einmaliges Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde, denn so einen Spielauftrag bekommt man nicht alle Tage“, resümierte Neugebauer.

Ihre Begeisterung ist auch mit dem Drumherum zu erklären. Beim 3:0 für Hegnach boten rund 450 Zuschauer eine erstklassige Kulisse.