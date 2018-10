In der Fußball-Kreisliga B4 hat der SV Tannau am neunten Spieltag den Abstand zum Rest der Ligakonkurrenz auf sieben Punkte anwachsen lassen. Die Mannschaft von SVT-Coach Thomas Haag schlug die Landesligareserve des SV Kehlen zu Hause mit 3:0 und blieb einmal mehr ohne Gegentreffer. Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen dem TSV Oberreitnau und dem SV Ettenkirch. 1:1 endete die Partie zwischen dem Lindauer Verein und den Gästen aus Ettenkirch. Diese mussten sich bis zur Schlussminute gedulden, ehe ihr Torjäger Ricco Matjas den Ausgleichstreffer besorgte und den Rückstand egalisierte. Oberreitnau war zuvor durch Julian Ludwig in der 55. Minute in Führung gegangen. Da der SV Karsee im vorgezogenen Spiel am Donnerstagabend bei der dritten Mannschaft des TSV Schlachters einen 2:0-Sieg holte, tauschten Karsee und Oberreitnau die Tabellenplätze. Der Liganeuling aus dem Wangener Teilort steht nun, punktgleich mit dem SV Ettenkirch (17), auf Rang drei. Mit einem Zähler Abstand fiel der TSV Oberreitnau auf Rang vier zurück.

Ebenfalls unentschieden (2:2) trennten sich auf dem Sportplatz in Lindau Zech die TSG vom VfL Brochenzell III. Nach der 2:1-Gästeführung durch Raphael Klein (78.) sah der VfL schon wie der sichere Sieger aus. Zwei Minuten später rettete Cataldo Di Cataldo der Zecher Mannschaft mit dem Ausgleich einen Punkt.

Der A2-Absteiger SC Friedrichshafen kommt so langsam zurück in die Spur. Am Sonntagnachmittag gewannen die Häfler gegen den SC Bürgermoos mit 1:0 und fuhren den zweiten Sieg in Folge ein. Mann des Nachmittags war Tolga Ince, der per Strafstoß zum Siegtreffer einnetzte.