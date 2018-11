Während die Damenteams der HSG Friedrichshafen-Fischbach (Handball-Bezirksliga) und des TV Kressbronn (Bezirksklasse) ohne Zählbares heim gekommen sind, ist dem SV Tannau – ebenfalls in der Bezirksklasse – ein verdienter Heimerfolg gelungen.

Bezirksliga Damen: HSG Langenau-Elchingen - HSG Friedrichshafen-Fischbach 29:24 (14:13) – Trotz einer Leistungssteigerung, im Vergleich zur deutlichen Niederlage im Handball-Bezirkspokal, sind die Bezirksliga-Handballerinnen aus Friedrichshafen-Fischbach auch im Ligavergleich mit Langenau-Elchingen als Verlierer von der Platte gegangen. Dabei war die Mannschaft des Häfler Trainers Damir Turnadzic in Halbzeit eins beim ungeschlagenen Spitzenreiter auf Augenhöhe unterwegs. Bis, ja bis die HSG FF in Unterzahl mit 15:19 in Rückstand geriet (37.). Davon sollten sich die Gäste, die abermals in anderer Besetzung aufgelaufen waren, nicht mehr erholen. Erfreulich aus Häfler Sicht war, dass – zumindest laut des offiziellen HVW-Spielberichts – jede Feldspielerin ins Tor getroffen hatte. HSG FF: Amann (Tor), Feßler (7/4), Schermer (4), Nothelfer (4), Winghardt (2), Rist (2), Kordes (2), Seliger (1), Wildner (1), Diemer (1).

Bezirksklasse Damen: TSG Ehingen/Donau - TV Kressbronn 22:15 (12:8) – Die zweite Niederlage in Serie haben die „Seesterne“ aus Kressbronn in der Bezirksklasse an der Donau hinnehmen müssen. Dabei waren die Mädels von TVK-Trainerin Stefanie Raaf gut gestartet, gerieten jedoch in den Minuten 19 bis 26 mit 6:11 in Rückstand. Angeführt von Hannah Prang (elf Tore) erzielten die Angriffe der Ehingerinnen die entsprechende Wirkung. Auch dieses Mal war Raaf zum Improvisieren gezwungen, weil die eine oder andere Stammkraft fehlte. Folgerichtig hatten die Gäste vom Bodensee so ihre Schwierigkeiten in der Offensive und rannten sich hin und wieder fest. Auf der Gegenseite spielte die TSG ihre Angriffe konsequent zu Ende und lag in der 50. Minute mit 20:14 vorne. Obwohl die Gastgeberinnen dann lediglich noch zwei Tore machten, gelang dem TVK selbst nur ein Treffer. Für den TVK waren diesmal im Einsatz: Lea Raaf, Fricker (Tor); Brentel (6), Wagner (2), Steiner (2), Dreher (2, 0/1), Spindler (1), Messner (1/1), Hepp (1), Schörkhuber, Zeininger.

Bezirksklasse Damen: SV Tannau - SV Schemmerhofen 25:18 (11:8) – „Wir wollen den Schwung aus dem Derbysieg (27:21 beim TV Kressbronn, Schwäbische Zeitung berichtete) mitnehmen. Sollte sich unsere angespannte Personalsituation entschärfen, dann sind wir in der Lage, Schemmerhofen zu schlagen“, betonte Hubert Baur, Coach der Tannauer Handballerinnen, im Vorfeld. Am Ende sollte er Recht behalten. Angeführt von Anja Stoß (zwölf Tore, davon sieben Strafwürfe) machten die Gastgeberinnen gegen Schemmerhofen da weiter, wo sie gegen Kressbronn aufgehört hatten und wussten auch in der Defensive zu überzeugen. Und das auch, weil Tannaus Torfrau Sylvia Egger phasenweise über sich hinauswuchs. „Trotz dieser tollen Mannschaftsleistung sind wir froh über die Pause bis Anfang Dezember“, sagte Baur, dessen Spielerinnen nun etwas durchschnaufen und so manche Verletzung auskurieren können.

SVT: Egger (Tor), Stoß (12/7), Hampe (3, 2/3), Sprenger (3), Corinna Haberer (2), Alessa Haberer (2), Hillebrand (1), Ibele (1), Bergmann (1).