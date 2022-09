In der Frauen-Bezirksliga steigt am Samstag mit dem SV Tannau das zweite von drei Teams aus dem Bodenseekreis in die Saison ein. Die Tannauerinnen gastieren zum Auftakt beim HC Hohenems (19.30 Uhr).

Ihre zweite Saisonpartie bestreiten die Damen der HSG Friedrichshafen-Fischbach, die zum Aufsteigerduell bei Bregenz Handball (Samstag, 14.45 Uhr) reisen.