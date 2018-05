Der SV Tannau hat beim SV Kehlen II ein 2:2 geschafft und damit seine Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga B4 gefestigt. Der SV Ettenkirch hat sich im Kampf um Platz zwei (Relegation) zurückgemeldet.

Die Spitzenteams Langenargen und Kosova pausierten, dafür musste Spitzenreiter Tannau ran. Für die Gäste war es das erwartet schwere Spiel und am Ende sprang ein 2:2 heraus. Mit der Punkteteilung kann der SV Tannau durchaus leben.

Einen wichtigen Sieg feierte der SVB Ettenkirch beim Drittletzten TSV Schlachters II. Nach dem 3.1-Erfolg hat die Mannschaft 28 Punkte und ist nun nur noch sechs Zähler von Platz zwei entfernt, den aktuell Kosova Weingarten inne hat. Etwas überraschend endete die Partie in Eschach. Der TSV II unterlag der TSG Lindau-Zech mit 1:3. Mit 27 Punkten ist die TSG Lindau-Zech ebenfalls wieder bei der Musik dabei. Allerdings muss sich die Mannschaft in den kommenden Partien stabilisieren, um am Relegationsplatz dranzubleiben. Das gilt aber auch für die anderen Mannschaften.

Kontinuität ist das Stichwort dieser Liga. In den vergangenen Wochen spielte fast jede Spitzenmannschaft mit Höhen und Tiefen.

Bereits am Sonntag wird die Tabelle sicherlich wieder durcheinandergewirbelt. Der SV Tannau erwartet zum Beispiel den TSV Eschach II. Für den SVT gilt es den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter auszubauen.