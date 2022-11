SV Tannau bleibt zu Hause ungeschlagen

Der SV Tannau hat sich in der Frauen-Bezirksliga von der Abstiegszone abgesetzt. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gab es einen 27:24 (12:14)-Sieg gegen den noch sieglosen Tabellenletzten SV Lonsee. Damit kletterte der SV auf Rang vier und überholte die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die am Samstag mit 24:29 (13:16) beim Vorletzten HC Hohenems verlor.

In der neuen Heimat haben die Tannauerinnen nichts von ihrer Heimstärke verloren. Nach dem Umzug von Mehrzweckhalle Obereisenbach in die Carl-Gührer-Halle hat das Team von Trainerin Andrea Vogel noch keine Niederlage einstecken müssen. Neben Siegen gegen den HCL Vogt (18:14) und Bregenz Handball (27:17) gab es ein Unentschieden gegen den HC Lustenau (26:26). Und auch vergangenen Sonntag schlug Tannau nun Schlusslicht SV Lonsee. Ein Selbstläufer war es nicht, erst in der letzten Viertelstunde des Spiels setzten sich die Gastgeberinnen ab. Kommenden Sonntag um 17 Uhr erwartet der SV die TSG Ailingen zum Derby. Für den SV Tannau spielten: Looser, Egger, Kretz, C. Haberer, Schmollinger (4 Tore/davon 2 Siebenmeter), Hampe (2), Sprenger (6), Kammerer (3), Pihlar (2/1), A. Haberer (5), Kühl (4).

HSG Friedrichshafen-Fischbach verliert

Ohne Chance auf einen Punktgewinn waren dagegen die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Der Aufsteiger geriet beim HC Hohenems von Beginn an ins Hintertreffen und lag kein einziges Mal in Führung. Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann, Heim, Haid, I. Heina (2), Peter (1), N. Heina (2), Nothelfer (2), Wildner (1), J. Heina (5/4), Wilke (2), Rechlin (1), Rist (6), Kordes (1), Brunner (1).