Der SV Ochsenhausen hat nach einer starken ersten Halbzeit verdient einen Punkt aus Friedrichshafen mitgenommen. Am Ende hieß es in der Fußball-Landesligapartie gegen den VfB 2:2. David Mayer traf zweimal für die Gäste um Spielertrainer Oliver Wild.

„Ich glaube, dass unsere mitgereisten Zuschauer ein ordentliches Spiel von uns gesehen haben. In Hälfte zwei hat der VfB das Tempo an gezogen und wir konnten es nicht mehr mitgehen. Das 2:2 ist ein gerechtes Ergebnis“, sagte SVO-Spielertrainer Oliver Wild

Es waren 45 gute Minuten, die die Gäste im Zeppelinstadion zeigten. Spielertrainer Wild hätte seine Mannschaft bereits nach sechs Minuten in Führung bringen müssen. Nach einem Pass von David Mayer umspielte er VfB-Abwehrspieler Michael Metzler, zirkelte den Ball aus fünf Metern aber am VfB-Tor vorbei. Obwohl der VfB in der ersten Halbzeit mehr durch Fehlpässe glänzte als durch gute Aktionen prüften David Schmitz (18.) und Denis Nikic (23.) SVO-Torhüter Eberson Bortolini. Bortolini reagierte zweimal glänzend.

Nach 39 Minuten gingen die Gäste verdient in Führung. Einen langen Ball von Manuel Mohr nahm David Mayer an, schüttelte Gegenspieler Amin Gebhard ab und vollendete gekonnt. Kurz vor der Halbzeit war Mayer erneut gedankenschneller als die VfB-Hintermannschaft und es hieß 2:0.

Nach Wiederbeginn verpasste Ochsenhausen das mögliche 3:0. „Wenn wir das dritte Tor entschieden, dann wird es auch für den VfB schwer, zurückzukommen“, meinte Oliver Wild, der selbst eine erstklassige Chance ungenutzt ließ. Besser machte es VfB-Spieler Damir Mirkovic, der nach einer feinen Einzelleistung Bortolini im SVO-Tor keine Chance ließ. Danach zog der VfB das Tempo an. Kurz nach dem 1:2 vergab Daniel die Leo das mögliche 2:2 (56.). Damir Mirkovic und Sascha Hohmann hatten ihn freigespielt. Aus wenigen Metern scheiterte er am SVO-Torhüter Eberson Bortolini.

„Ich denke, dass wir mit den zweiten 45 Minuten zufrieden sein können“, betonte VfB-Trainer Giovanni Rizzo. Ochsenhausen kam nur noch selten vor das VfB-Tor. Acht Minuten vor dem Ende bediente der eingewechselte Joshua Merz seinen Mitspieler Sascha Hohmann, der das 2:2 erzielte.