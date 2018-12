Die zweite Schachmannschaft des SV Friedrichshafen hat gegen den Bezirksliga-Absteiger Bad Schussenried 1 gespielt und knapp mit 3,5:2,5 gewonnen. Die Häfler stehen nach dem Sieg an der Spitze.

Das Häfler Schachteam ging seine Partien äußerst konzentriert an und es entwickelten sich sehr spannende Partien. Da Bad Schussenried am Brett 1 und Brett 2 laut Vereinsbericht extrem stark besetzt war, wussten die Gastgeber, dass das Team in den hinteren Partien siegen musste. Dies haben Peter Rügamer und auch Markus Kiefer extrem stark umgesetzt. Beide gewannen ihre Partien eindrucksvoll.

Auch Mannschaftskapitän Markus Funk am Brett 2 spielte eine fehlerfreie Partie gegen Schachfreund Eltrich mit DWZ 1882. Markus Funk spielte die Eröffnung vorsichtig und bekam im Mittelspiel eine etwas bessere Stellung. Es gelang ihm, seinem Gegner einen wichtigen Bauer zu rauben. Da der SV Friedrichshafen bereits 2:0 in Führung lag, erlaubte sich der Häfler dem Bad Schussenrieder Eltrich Remis anzubieten, welches auch angenommen wurde.

Nun lag Friedrichshafen mit 2,5:0,5 vorne und so konnten Norbert Kolterer und Michael Wiemer ihre Partien in Absprache mit dem Mannschaftskapitän remisieren. Die Remisangebote lagen vor und wurden aus mannschaftsdienlichen Gründen sofort angenommen. Norbert Kolterer stand besser, Michael Wiemer ebenso, der auch einen Materialvorteil Läufer gegen Bauern hatte. Doch mit den zwei Remis sorgten beide für den zwischenzeitlichen 3,5:1,5 Stand, der gleichbedeutend mit dem Mannschaftssieg war. Am Brett 1 spielte noch Stanislav Bazylevskyi. Ein neues Mitglied, das zum ersten Mal für die 2. Mannschaft spielte und das gegen Kontrahent Schneider mit DWZ 1812. Er spielte gut, verlor aber.