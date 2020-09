Der Schwimmverein Friedrichshafen hat am vergangenen Samstag im Häfler Sportbad die alljährlichen Vereinsmeisterschaften ausgerichtet. Da keine Zuschauer dabei sein durften, lieferten sich die 65 Teilnehmer die Wettkämpfe vor ihren wenigen Eltern, die nur in in reduzierter Anzahl anwesend sein durften. Das Programm war straff: In circa vier Stunden absolvierten die 65 Schwimmer über 250 Starts.

Ziemlich erfolgreich präsentierte sich Lukas Klimt (Jahrgang 2004). Bei den Herren gewann er den Siegerpokal mit 2186 Punkten vor Masterschwimmer Corbinian Thelemann (1936 Punkte) und Marcel Poness (1916 Punkte). Zusätzlich schaffte er erst als dritter Schwimmer des SVF mit einer Zeit von 59,33 Sekunden die 100 Meter Schmetterling unter einer Minute. Damit stellte er einen neuen Jahrgangsrekord auf.

Ein Jahrgangsrekord erzielte auch Poness: Der 2006 geborene Sportler absolvierte die 100 Meter Brust mit einer Zeit von einer Minute und 13,29 Sekunden. Des Weiteren schwamm er erstmals die 100 Meter Freistil mit 59,89 Sekunden unter einer Minute.

Bei den Damen siegte verdient Allrounderin Lilli König (Jahrgang 2002) durch die Addition der Gesamtpunktzahl der 5 Starts (Lagen, Brust, Schmetterling, Rücken und Freistil) vor Aliena Knecht und Hannah Satow, beide Jahrgang 2003. Aufgrund einer konstant guten Leistung erreichte König insgesamt 2007 Punkte und nahm damit den Siegerpokal mit nach Hause.

Für den Nachwuchs (Kinder, die ab 2010 geboren wurden) führte der Verein einen kindgerechten Wettkampf mit drei 50 Meter Strecken (50 Meter Beine mit Brett, 50 Meter mit Flossen und 50 Meter Freistil) durch. Bei den Jungs ging es dabei sehr eng zu. Max Fuhrmann siegte mit nur 2 Punkten Vorsprung vor Kalle Bendel und Freddy Tischer.

Mirka Szilovics setzte sich bei den Mädchen durch. Die Nachwuchsschwimmerin landete vor Lina Seidler und Clea Yakaria. Die jüngste Teilnehmerin Mia Lenhof schwamm mit ihren fünf Jahren das erste Mal einen Wettkampf und triumphierte in ihrer Altersklasse. Bei den Jungs war Tim Fuhrmann (Jahrgang 2014) der jüngste Schwimmer, er konnte auch eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

„Alles in allem war es wieder ein sehr schöner Wettkampf, und die Kinder und Jugendlichen konnten ihre Leistungen zeigen“, bilanzierte der Schwimmverein.