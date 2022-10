SV Friedrichshafen Ausrichter der IABS 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwimmverein Friedrichshafen trug Anfang Oktober die internationalen Bodenseemeisterschaften im städtischen Sportbad aus, nachdem der Wettkampf wegen Corona drei Mal verschoben wurde. Das letzte Mal fanden die IABS in Friedrichshafen vor über 20 Jahren statt.

15 Vereine, davon fünf ausländische, traten mit insgesamt 178 Teilnehmern an. Trotz ein paar Startschwierigkeiten wurde das Event durch die vielen Helfer ein Erfolg.

Vom SVF gingen 19 Sportler:innen an den Start. Gleich zu Beginn zeigte sich der Verein über die 4x50m Freistil mixed Staffel wettkampflustig. Bei einer mixed Staffel starten je zwei Männer und zwei Frauen in einer beliebigen Reihenfolge. Die 1. Mannschaft konnte sich den 3. Platz in der offenen Wertung sichern. Die 2. Mannschaft wurde 7.

Lukas Klimt (Jg. 04) sicherte sich in der offenen Wertung über 50m Freistil die Bronze Medaille. Kalle Bendel (Jg. 10) wurde in seinem Jahrgang, mit einem Vorsprung von 2 Sekunden, Erster. Über die 100m Freistil wurden, in ihren jeweiligen Jahrgängen, Mirka Szilovics (Jg. 10) mit Platz 3 und Clea Yakaria (Jg. 11) mit Platz 2 belohnt. Brustspezialist Marcel Poness (Jg. 06) lieferte eine klasse Leistung ab und sicherte sich in der offenen Wertung über die 100m Brust, mit 2 Sekunden Vorsprung, die Goldmedaille. Über die halbe Distanz freute sich Alina Kopp (08) über Platz 1 in der Jahrgangswertung. Lisa Kinast (Jg. 07) machte auf sich aufmerksam und schwamm ebenfalls auf den 1. Platz. Besonders zu erwähnen ist dabei ihr 2. Platz in der offenen Wertung. Clea Yakaria (Jg. 11) wurde über die 100m Rücken 2. in ihrem Jahrgang. Romy Kiefer (Jg. 09) zeigte ihre Klasse auf den 400m Freistil. In ihrem Jahrgang wurde sie mit riesigen 18 Sekunden Vorsprung Erste und freute sich über Bronze in der offenen Wertung.

Wo sich viele Schwimmer auf eine bestimmte Lage und Distanz spezialisieren, schwamm Romy, unbeeindruckt von den 400m Freistil, auch in der 50m Sprintdistanz auf den ersten Podestplatz.

Im weiteren Verlauf des Wettkampfs konnten sich Marcel, Lukas und Romy wieder in der offenen Wertung gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mirco, Finn, Clara, Clea und Mirka schwammen auf Podestplätze in ihren jeweiligen Jahrgängen.

Der SVF platzierte sich im Medaillenspiegel auf dem 3. Platz und präsentiert sich von seiner besten Seite.