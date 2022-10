SV Friedrichshafen 1 mit Sieg in die neue Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erster Spieltag der Bezirksliga. Die Gäste von Leutkirch 1 waren in Bestbesetzung an den Bodensee gereist. Sie trafen auf motivierte Häfler. Der Reihe nach. Oliver Maletic vom SV Friedrichshafen 1 verlor an Brett 5 durch eine Ungenauigkeit Material und musste sich geschlagen geben. Sein Bruder Darko Maletic (Brett 4) hatte eine passive Stellung. Er konnte mit seinem Gegner ein Remis vereinbaren. Siegfried Gaiser (Brett 6) und Markus Funk (Brett 8) gewannen ihre Partien. Damit gingen die Häfler in Führung. Am Brett 2 hatte Frank Dangelmayer einen Königsangriff auf dem Brett sowie eine gegnerische Dame, die wenige Felder hatte, dafür hatte er aber zeitweise eine Leichtfigur weniger. Der Angriff war erfolgreich. Schachfreund Dangelmayer konnte die Partie gewinnen.

Beim Stand von 3,5:1,5 sah es bei Andreas Ahlfänger (Brett 1) und Peter Rügamer (Brett 7) nicht gut aus, da im Endspiel mit Qualitätsnachteil. Roman Zeller jedoch hatte an Brett 3 einen starken Angriff, den er verwertete und damit den Mannschaftserfolg sicherte. Peter Rügamer gewann nach einem Fehler seines Gegners einen Turm und die Partie endete Remis. Ahlfänger gewann die Qualität zurück und remisierte. Endstand 5,2:2,5.