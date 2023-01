SV Friedrichshafen 1 gewinnt in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Mannschaft des Schachvereins Friedrichshafen spielte beim SF Ravensburg 1 und siegte mit 5,2:2,5. Folge: Spitzenreiter in der Bezirksliga. An Brett 8 musste sich Swetlana Balz in einem Turmendspiel geschlagen geben. Derweil hatte Frank Dangelmayer an Brett 1 einen gefährlichen Angriff und beendete sein Spiel schnell. Der Raumvorteil von Peter Rügamer am Brett 7 brachte ihm zwei verbundene Freibauern ein, die er zum Sieg führte. Siegfried Gaiser hatte in einem Endspiel am sechsten Brett ebenfalls Freibauern und verwertete sie zum Sieg. Oliver Maletic am fünften Brett opferte sehr früh einen Turm gegen zwei Leichtfiguren mit fortfahrender Initiative. Er zwang seinen Gegner zur Aufgabe. An Brett 4 kam Darko Maletic aus der Eröffnung mit zwei Mehrbauern heraus, musste diese aber mit Zinsen wieder abgeben und verlor. An Brett 2 konnte Roman Zeller nach einem langen Kampf den Gegner in ein taktisches Unglück verwickeln und gewann so eine Figur, kurz darauf das Spiel. Am dritten Brett stand Helmut Strehlau im Endspiel besser. Nachdem sowohl der Häfler, als auch sein Gegner einen Bauern zur Dame umwandeln konnten, musste er sich mit Remis durch Dauerschach zufrieden geben.